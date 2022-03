Alonso no pierde la fe pese a los problemas del Alpine

Tras completarse dos de las tres últimas jornadas de la pretemporada en Sakhir, el circuito donde empieza el Mundial el 20 de marzo, se confirman las dudas entorno al nuevo proyecto de Alpine tras el ‘fiasco’ en los test de Barcelona. Fernando Alonso, que apenas pudo rodar el tercer día en el Circuit por un fallo hidráulico en su A522, no tuvo más suerte en su estreno en Bahrein y el jueves se despidió con solo 24 vueltas después de que su equipo detectase una fuga de agua en el radiador del coche.

Este viernes, con Esteban Ocon al volante de la versión rosa del Alpine, las cosas han comenzado con inmejorables sensaciones en pista. El francés, que tenía asignado el turno completo al volante, ha liderado la tanda matinal, aunque ha marcado su tiempo (1.34.2) con goma blanda frente a Charles Leclerc, que se ha quedado a milésimas con los Pirelli medios. Por la tarde, nuevo ‘jarro de agua fría’ cuando el coche de Ocon se ha parado. La cara de Alonso, que seguía la tanda de su compañero desde el muro, era un poema.

𝙀𝙭𝙞𝙩 𝙨𝙩𝙖𝙜𝙚 𝙡𝙚𝙛𝙩.

24 laps for @alo_oficial this afternoon, with a best lap of 1:36.745. #F1Testing returns tomorrow! pic.twitter.com/4oY7UqwHW0