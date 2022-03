La final de la Champions femenina, programada a la misma hora que la de la Euroliga masculina

El baile de sedes y fechas de la final de la Euroliga masculina y la Champions femenina coincidan el mismo día y hora: el sábado 21 de mayo a las 19.00. Algo que podría afectar directamente a los directivos y aficionados del Barça, finalista el año pasado en ambas competiciones y que es uno de los favoritos a los dos trofeos.

