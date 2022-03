Bayern Múnich y Liverpool certifican su pase a los cuartos de la Champions

El Bayern Múnich se clasificó a los cuartos de final de la Liga de Campeones al golear al Salzburgo por 7-1, con tres dianas de Robert Lewandowski en los primeros 23 minutos, dos de ellas de penalti, una de Serge Gnabry, dos de Thomas Müller y otra de Leroy Sané.

El desmantelamiento del Salzburgo comenzó en el minuto 12 cuando Lewandowski marcó el primero al convertir un penalti que él mismo provocó. Fue derribado cuando se disponía a batir al meta Philipp Köhn.

Antes hubo ocasiones para los dos equipos, con un Salzburgo agresivo en la marca y que parecía tener voluntad de entrar en un intercambio de golpes con el Bayern.

En el minuto 2 Lewandowski había tenido una buena ocasión. Pocos segundos después, Capaldo, a centro de Adeyemi, había estado cerca de marcar para el Salzburgo.

Luego el Bayern empezó a tener fases de control, a apoderarse de la pelota y, tras el primer gol, pese a una ocasión de Seiwald para el Salzburgo que pudo cambiar el curso del partido, el conjunto bávaro arrolló a su rival.

