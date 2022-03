La pócima mágica de Luka Modric

Cada noche Luka Modric recibe un mensaje con la planificación del entrenamiento específico que realizará al día siguiente. Se lo envía Vlatko Vucetic, catedrático de la Facultad de Kinesiología de Zagreb con el que lleva trabajando ininterrumpidamente desde 2015.

Luka y Vlatko se conocen desde 2003, cuando un joven Modric, de 17 años, fue testeado junto al resto de compañeros del Dinamo de Zagreb. Desde entonces el jugador ha visitado recurrentemente a Vucetic los siguientes años sin destacar especialmente aeróbica y anaeróbicamente, más allá de su interesante velocidad de recuperación.

