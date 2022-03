Los futbolistas extranjeros de clubes rusos y ucranianos podrán cambiar ya de club

El mundo del deporte continúa aplicando medidas inéditas y contrarias a su funcionamiento habitual para responder a las diferentes situaciones derivadas de la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia.

La FIFA ha anunciado esta tarde una medida que se venía rumoreando desde hace días: autorizar a los futbolistas extranjeros de las ligas rusa y ucraniana a romper unilateralmente sus contratos de forma inmediata.

La decisión adoptada por el máximo organismo del fútbol internacional permite a esos jugadores, además, poder fichar por otro club de manera inmediata y ser inscritos sin esperar a la próxima ventana de fichajes.

De este modo, cualquier club de LaLiga o de cualquier otra competición del mundo puede reforzarse de inmediato con un máximo de dos futbolistas que hasta ahora estuvieran compitiendo en Rusia o Ucrania.

En el caso de Ucrania, la FIFA ha decidido dar por suspendidos todos los contratos con los clubes del país de manera automática, salvo que club y jugador decidan lo contrario de común acuerdo.

Argumenta la FIFA en su comunicado que toma esta decisión para "dar a jugador y técnicos la posibilidad de trabajar y ganar un salario", así como para "proteger a los clubes ucranianos" que, evidentemente, carecen de ingresos en una situación de guerra.

FIFA adopts temporary employment and registration rules to address several issues in relation to war in Ukraine



