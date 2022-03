Los hermanos Klitschko, boxeadores ucranianos en el frente y en la lista negra de Putin

“En estos momentos el señor Wladimir Klitschko se encuentra en el frente en Kiev, por lo que comunicarse con él es imposible ahora mismo”. La responsable de prensa de Klitschko Ventures, la iniciativa inversora del excampeón mundial de los pesos pesados, confirmaba oficialmente a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que el boxeador ucraniano se había alistado en el ejército de su país para la Guerra de Ucrania, donde comparte trinchera con su hermano mayor Vitali, otro de los mejores libra por libra de la historia y alcalde de Kiev.

No son los únicos. Los grandes púgiles de Ucrania han asumido el deber de combatir al que consideran como "invasor ruso”. A los Klitschko se ha sumado Vasily Lomachenko, campeón mundial superpluma y peso ligero ganador de dos oros en Pekín 2008 y Londres 2012, que se ha unido al Batallón de defensa territorial de su localidad, Belgorod-Dnestrovsky, en el óblast (región) de Odessa, al suroeste de Ucrania, cerca de las fronteras con Moldavia y Rumanía (tiene salida al Mar Negro, donde está la península de Crimea, clave en el conflicto).

El cuarto boxeador profesional ucraniano que ha tomado las armas es Oleksandr Usyk, campeón de los pesos pesados y también oro olímpico en Londres, que regresó a su país natal desde la capital de Reino Unido, donde preparaba una posible revancha por los títulos mundiales contra Anthony Joshua.

El británico apoyó la decisión de su rival: “Los boxeadores ucranianos tienen mucho poder y es bueno que estén levantando su voz. Está peleando por lo que cree. Espero que encuentre la paz y le deseo buena suerte. Es lo único que importa ahora”.

Los expertos en boxeo miran siempre a Kiev cuando se trata de considerar a los mejores pesos pesados del siglo XXI. Dos comparten apellido. Vitali Klitschko (1971), el mayor de los hermanos, consiguió el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés) hasta en doce ocasiones. Su racha de combates: 45 victorias (41 por KO) y tan solo dos derrotas, ambas por problemas médicos: en el hombro ante Chris Byrd, y debido a un corte en el párpado contra Lennox Lewis.

Como su hermano, nació fuera de Ucrania. Él, en Kirguistán, y Wladimir en Kazajistán, ambas exrepúblicas soviéticas. El motivo es la itinerancia de su padre, oficial del ejército de la URSS que terminó destinado a territorio ucraniano, su país natal, y donde se criaron sus hijos. Jugó un papel clave en la limpieza de Chernóbil después del desastre nuclear. Falleció en 2011 a causa de un cáncer, secuela del episodio anterior, y al poco de ver ganar a Wladimir por televisión el título ante David Haye.

I’d like to salute all fathers today, especially General Klitschko!!! Dad you made two Champs @Vitaliy_Klychko⁩ , but you’re the real Champion!!! Love ya dad! pic.twitter.com/8VZs9wcwT1