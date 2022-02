Russell domina una accidentada sesión matinal en Montmeló

El británico George Russell (Mercedes) fue el más rápido (1:19.233) en la accidentada sesión matinal de la tercera jornada de entrenamientos previos a la temporada de Fórmula 1 que se vivió en el Circuito de Barcelona-Cataluña, donde el español Fernando Alonso solo pudo rodar 12 vueltas por un fallo en el motor de su Alpine.

Además de marcar la vuelta rápida en los tres días de tests en el trazado barcelonés, Russell fue el que estuvo más tiempo en pista (66 vueltas) esta mañana, donde el protagonismo se lo llevaron las cuatro banderas rojas que impidieron que los pilotos pudieran trabajar con total normalidad.

Y es que al fallo de motor de Alonso, que se quedó parado en la curva 13 cuando aún no se había disputado la primera hora de entrenamientos, hay que añadir los accidentes sin consecuencias del francés Pierre Gasly (AlphaTauri) y del chino Guanyu Zhou (Alpha Romeo), que se salió de la pista hasta en dos ocasiones.

Check out the DRS on @GeorgeRussell63's 2022 car! 🤯#F1 pic.twitter.com/dH9DxQybKc