Las reacciones del deporte mundial a la invasión de Rusia a Ucrania

La invasión desde la pasada de madrugada de tropas rusas en territorio ucraniano que ha desencadenado la guerra entre Rusia y Ucrania están provocando reacciones en todos los ámbitos de la sociedad y el deporte no es ajeno a la situación.

En estas primeras horas de conflicto armado ya se están produciendo consecuencias, empezando por la suspensión sine die de todas las competiciones deportivas del país atacado. Entre ellas, la liga de fútbol, que se iba a reanudar este viernes tras su habitual parón invernal.

Pero las reacciones van más allá de los torneos en suelo ucraniano y ya son varios los castigos que se planean para Rusia, sus empresas o sus clubes.

Hasta hace unos días la UEFA negaba la posibilidad de que se revocara la designación de San Petersburgo como sede de la final de la Champions League, el próximo 28 de mayo.

Sin embargo, el desencadenamiento de la guerra parece que provocará un cambio de postura. El Comité Ejecutivo de la UEFA celebrará este viernes una reunión extraordinaria en la que se espera dicha decisión.

Following the evolution of the situation between Russia and Ukraine, the UEFA president has called an extraordinary meeting of the Executive Committee for 10:00 CET on Friday 25 February, in order to evaluate the situation and take all necessary decisions.