Carlos Alcaraz se impulsa a la cima

Apenas hace dos años Carlos Alcaraz llegó a Río de Janeiro en el puesto 406 del mundo y ganaba su primer partido en el circuito ATP. El domingo, en ese mismo escenario, el tenista murciano, de 18 años, conquistaba su primer título 500, segundo de su carrera tras el de Umag 250 el año pasado, y saltaba al número 20 del mundo.

La progresión de Alcaraz es tan supersónica como su ambición de cara al futuro. "Este título me da mucha confianza. Siento que estoy en el camino correcto para ser número 1 del mundo. Es uno de mis objetivos porque soy un chico que sueña a lo grande", desvelaba el tenista murciano de cara a los retos que tiene en su carrera tenística.

De momento ya es el jugador español más joven de la historia en meterse en el 'top 20' con 18 años y 9 meses, superando en apenas un mes a Rafael Nadal, que a su edad era 31 del mundo y que entró en el club de los 20 mejores con 18 años y 10 meses. Alcaraz también ha superado a Roger Federer que lo logró con 19 años y 8 meses y a Novak Djokovic con 19 años y 4 meses. El último en conseguir un éxito parecido fue Daniil Medvedev en 1993, con 18 años y 5 meses.

"Ahora mismo mi meta es no salir del top-20. No bajar el nivel de juego. Tengo varios torneos que el pasado año no pude disputar, lo cual es una gran oportunidad para seguir progresando y sumando puntos", valora Alcaraz como objetivo a corto plazo. "Tengo claro que lo que he hecho hasta el momento no me garantiza nada. Llegar a la cima implica mucho trabajo y sacrificio", insiste el discípulo de Juan Carlos Ferrero.

Renuncia a Acapulco

Libre de defender puntos en los próximos meses, las posibilidades de mejora del tenista murciano son máximas hasta llegar a Roland Garros. Tras el título en Río, Alcaraz ha renunciado a jugar esta semana en Acapulco para descansar y preparar su debut en la eliminatoria de la Copa Davis que España disputará ante Rumanía en Marbella el 4 y 5 de marzo.

Su retorno al circuito se producirá en el Masters 1.000 de Indian Wells (10 de marzo), jugado el año pasado en octubre por el covid-19, y Miami (23 de marzo). En ambos torneos no defiende ningún punto de los 1.000 en juego por el título. El camino también está despejado en la gira de tierra europea donde perdió en primera ronda en Barcelona, en segunda en Madrid, ante Nadal y no jugó en Montecarlo y Roma.

La evolución del juego de Alcaraz es evidente solo verle en la pista, tanto por su trabajado físico, como por su juego, en el que cada vez es más difícil encontrar puntos flacos, y una mentalidad muy fuerte que le convierte en una roca casi inexpugnable para sus rivales. "Estoy trabajando mucho en la gestión emocional, en saber manejar los nervios en esos momentos para elegir los golpes y la táctica en los puntos en que se deciden los partidos ", explicaba el tenista tras ganar en Río.

Un gran competidor

Matteo Berrettini (7 mundial), al que venció en cuartos por 6-2, 2-6 y 6-2, el veterano Fabio Fognini, al que se impuso en semifinales por 6-2 y 7-5 y Diego Schwartzman, al que derrotó por 6-4 y 6-2, los tres en un plazo de solo 48 horas, lo pudieron comprobar sobre la pista. “Hace cosas impresionantes Es un gran competidor. Va a ganar títulos más importantes", admitía el tenista argentino tras perder la final.

Alcaraz ha apuntado un nuevo récord a su naciente carrera al convertirse en el tenista más joven que ha ganado un torneo de categoría 500 desde que el italiano Jannick Sinner ganara el año pasado en Washington, a los 19 años. Alcaraz se ha encaramado al ‘top 20’ con solo 18 años y solo tiene por delante en la clasificación al noruego Kasper Ruud (23 años y 8 mundial), el canadiense Felix Auger-Aliassime (21 y 9) y el mismo Sinner (20 y 10).

