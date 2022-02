Alonso y Alpine presentan su 'Plan'

El Plan ha dejado de ser una filosofía o el perfecto eslogan de marketing inventado por Fernando Alonso para empezar a convertirse en una realidad. Y como toda teoría que se pone en práctica, el resultado es aún una incógnita. Este lunes, Alpine ha desvelado su coche para la temporada 2022 de Fórmula Uno, el A522, que Alonso y su compañero Esteban Ocon pondrán a prueba este martes en un 'filming day' de 100 kilómetros en el Circuit de Barcelona, y a partir del miércoles en las tres jornadas de test de pretemporada en el trazado catalán. Será un 'shakedown' a puerta cerrada, sin público, televisión ni cronometraje oficial como sí tendrá la segunda tanda de ensayos, en Bahrein, del 11 al 13 de marzo.

De momento, la presentación de Alpine, en el Museo de Arte Moderno de París, ha sido una declaración de intenciones de la escudería del Grupo Renault, que se ha volcado en su proyecto en las fábricas de Viry Chatillon y Enstone con el objetivo de recuperar su antiguo estatus de equipo puntero en el Mundial.

Más allá de su novedoso diseño, marcado por nuevo reglamento de la F1, con efecto suelo y neumáticos Pirelli de 18 pulgadas, las máximas expectativas de Alonso y su equipo están enfocadas en el motor, que el año pasado fue un gran handicap para que el bicampeón asturiano pudiese exprimirse en su regreso a la F1 después de dos años alejado del 'gran circo'.

One more thing… 😏 Why have one livery, when you can have ✌️ Introducing our BWT season opener spec livery.#A522Launch pic.twitter.com/demeoTcqvu