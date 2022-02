Barcelona-Zaragoza-Pirineos, probable nombre para la candidatura de los Juegos de Invierno 2030

El presidente del COE visita Zaragoza para abordar las novedades de un proyecto que ha avanzado "muchísimo" en los últimos días

Javier Lambán, presidente de Aragón, a la izquierda junto con Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español. / ANDREEA VORNICU

3 Se lee en minutos Ignacio Martín



La candidatura para los Juegos de Invierno de 2030 sigue muy viva. El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, se ha vuelto a reunir este jueves con el presidente aragonés, Javier Lambán, para retomar los contactos con el fallido encuentro entre los dos presidentes de Aragón y Cataluña en Balaguer el pasado mes de enero como telón de fondo. El jefe del Ejecutivo autonómico explicó la reunión y el desarrollo de los últimos días con un talante muy optimista, además de aceptar que el nombre con el que se presente finalmente el proyecto sea Barcelona-Zaragoza-Pirineos.

El interés de Aragón permanece intacto. "Seguimos con la intención de esquivar los obstáculos, los pasados y los que puedan venir en el futuro. Además, hay dos matices a tener muy en cuenta que han ocurrido en los últimos días. Primero, lo sucedido en el Senado anteayer, donde el presidente Sánchez defendió con rotundidad que el Gobierno apuesta por unos Juegos Olímpicos del Pirineo hablando expresamente de Barcelona y Zaragoza".

Además, Lambán se ha detenido en la labor de Salvador Illa, líder del Partido Socialista Catalán, "que ha planteado al presidente de la Generalitat una serie de acuerdos hablando expresamente de Barcelona, Zaragoza y Pirineos", un acuerdo que, en caso de producirse, sería de gran importancia, como siempre lo es la denominación de estos proyectos. "Se va venciendo uno de los escollos", ha admitido el presidente aragonés, que ha recordado que esta candidatura obtuvo la pasada semana en el pleno de las Cortes el apoyo expreso de 58 de los 67 diputados, con solo 4 votos en contra (3 de CHA y 1 de Izquierda Unida).

Blanco ha asegurado que se ha dado un "gran progreso" en las últimas semanas por parte de los equipos técnicos de las partes, hasta el punto de que Barcelona-Zaragoza-Pirineos se perfila como el nombre oficial de la candidatura conjunta, un nombre que no incomoda a Lambán. "Con ese nombre, en principio no tendría ningún tipo de incomodidad. Lo que ocurre es que no solo se trata de estar de acuerdo en el nombre, sino en una declaración de intenciones de que las cosas van en la buena dirección".

No obstante, el presidente de Aragón ha asegurado no tener todavía una fecha prevista para reunirse con su homólogo de la comunidad vecina. La próxima cita pautada es el 28 de febrero, día en la que está convocada la comisión técnica. Para mayo, sin concretar con exactitud, está prevista la visita de miembros del COI, que será el que ayude a decidir cómo se sigue perfilando la candidatura.

"El ambiente en la comisión técnica es extraordinario", ha dicho Alejandro Blanco", feliz tras reconducir la situación, pero consciente de que volverán a aparecer trabas en el camino. "Hemos avanzado muchísimo en las últimas semanas y sabemos que habrá declaraciones que no gustarán, aunque tampoco pasa nada si sabemos reconducirlas como hasta ahora".

En este tiempo sí que han continuado "los trabajos técnicos" entre los representantes aragoneses, catalanes y del Comité Olímpico Español, después de que el pasado mes de enero ya se realizaran visitas a distintos enclaves en la comunidad autónoma y a las infraestructuras disponibles.

El presidente del COE ha recordado que cuando la candidatura esté "más desarrollada", a finales de marzo o principios de abril, se crearán las dos comisiones "que faltan", en las que participarán los tres presidentes, "a no ser que los tres decidan reunirse antes, que será maravilloso", ha apuntado.

A este respecto, Lambán ha comentado que siempre está "encantado" de reunirse con sus homólogos y que un encuentro con Pere Aragonès siempre se considerará "positivo" para tratar asuntos más allá de los Juegos Olímpicos.

No obstante, ha matizado que para que se produzca "es necesario que se tenga garantía de que va a ser un éxito y no va a suponer un paso atrás". "La de Balaguer no pudo ser, ya expliqué por qué. En el futuro deberían celebrarse encuentros, pero antes de anunciarlos y que tengan lugar, hay que precisarlos muy bien para que no sobrevengan sorpresas inesperadas".

Noticias relacionadas