La nieve artificial salva los Juegos de Invierno

Desde Zhangjiakou, sede olímpica, llegaba este sábado la noticia: una hermosa nevada caía al fin. Otra ha llegado este domingo a Pekín. En tiempos del calentamiento global es excepcional la aparición del ingrediente principal de unos Juegos Olímpicos de Invierno. La nieve artificial ha resuelto el problema en las últimas décadas pero los expertos alertan de que no será una solución eterna.

La falta de nieve ya atormentó a los organizadores de Innsbruck en 1964. Los vientos cálidos en las vísperas la habían derretido y soldados austriacos hubieron de cargar hasta las montañas 20.000 metros cúbicos de hielo para salvarlos. La tecnología ha aliviado el trámite. La nieve artificial irrumpió en Lake Placid en 1980 y su relevancia ha crecido sin bridas. Concentró el 80% del total de nieve en Sochi 2014 (Rusia), el 90 % en Pyeongchang 2018 (Corea del Sur) y en Pekín ha alcanzado el 99%.

Pekín se ha convertido esta semana en la primera ciudad del mundo en organizar Juegos Olímpicos de verano y de invierno. Muchos se extrañaron cuando fue elegida como sede de los segundos: ¿son factibles sin nieve? Los inviernos pequineses son exigentes pero las nevadas no pasan de esporádicas porque la capital padece el clima seco septentrional en contraste con la humedad meridional. Los pequineses cuentan con 120.000 litros de agua anual 'per capita', apenas una veintena parte de la media nacional, y muy por debajo del listón de 1,7 millones litros donde la ONU fija la suficiencia acuífera. Estados Unidos supera los ocho millones.

Pekín hizo cuentas. Necesitaba 1,2 millones de metros cúbicos para cubrir los 800.000 metros cuadrados del área de competición y miró hacia Italia. De ahí importó tras pagar 60 millones de dólares los 300 cañones que desde noviembre han pintado de blanco las áridas montañas de Zhangjiakou y Yanqing, sedes olímpicas. La diferencia entre la nieve artificial y la natural no es intrascendente. La primera permite una elección a la carta, más dura en los saltos alpinos y más suave en los ejercicios de estilo libre. También mediatiza la preparación de los atletas para el acontecimiento de sus vidas porque deberán ajustar sus ejercicios a una superficie más o menos resbaladiza.

