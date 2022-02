¿Cuántos millones de euros cuesta un anuncio de 15 segundos en la Super Bowl?

Hace 17 años, la empresa de encimeras de mármol Cosentino fue la primera compañía española en exhibirse en el mayor escaparate del deporte mundial: la Super Bowl. Este domingo será la empresa de cargadores para coche eléctrico Wallbox, la que volverá a poner a una compañía española en esta cita, pagando un importe estimado en tres millones de euros por 15 segundos, claves en su carrera a ser líder en su sector en Estados Unidos.

La gran fiesta del fútbol americano, que enfrentará a los Rams de Los Ángeles y los Bengals de Cincinnati, se disputa en la madrugada del domingo al lunes (0.30 hora española) y se convertirá un año más en uno de los mayores eventos mediáticos del planeta.

La cita convoca cada año a cerca de 100 millones de estadounidenses y provoca que cada minuto publicitario valga oro. En esta edición, se calcula que cada franja de 30 segundos de la publicidad de la cadena NBC estará en un precio récord de 7 millones de dólares (6,1 millones de euros), por lo que los 15 segundos con los que contará Wallbox en el segundo cuarto del partido tendrán un coste aproximado de 3 millones de euros.

En ellos, la marca nacida en la localidad barcelonesa de Sant Andreu de la Barca, donde todavía tiene una de sus fábricas, contará la historia de Seth Thomas, una persona que sobrevivió al impacto de un rayo en Durham (Carolina del Norte, Estados Unidos) y consigue superar su miedo a la energía eléctrica para utilizar un cargador de esta compañía para alimentar la batería de su coche eléctrico.

A diferencia de otras campañas de la Super Bowl, la compañía catalana ha optado por dar el protagonismo de su anuncio a una persona de la calle, en lugar de a un deportista o famoso. "Es una persona a quien le ha pasado una situación real muy peculiar, y creemos que con él contamos una historia que tiene sentido del humor y es muy relacionable con nuestro producto. Elegimos a alguien como tú y como yo, a quien le ha pasado algo real, porque nuestro consumidor es gente real", explica a EFE la directora de marketing de Wallbox, Bárbara Calixto.

Para Wallbox, la Super Bowl es la última parada de un viaje a la velocidad de la luz. Esta compañía, fundada en 2015, ha quemado etapas a un ritmo acelerado: 5 años después ya vendían sus cargadores en 40 países y fabricaban tanto en Barcelona como en China. En el último año ha dado el salto al mercado estadounidense, donde abrirán su próxima fábrica y en octubre salieron a cotizar en la Bolsa de Nueva York, en una operación que valoró la compañía en 1.500 millones de dólares (1.300 millones de euros).

En este sentido encaja gastar una cantidad millonaria en apenas 15 segundos de anuncio. "La razón por la que estamos en la Super Bowl es porque nuestros consumidores potenciales están ahí. Es el evento deportivo televisivo de mayor alcance del mundo, pero obviamente tiene más en Estados Unidos, donde más del 50% de los domicilios vieron el partido en la última edición. Y ese es nuestro mercado", apunta Calixto.

Y es que en EEUU se produce "una tormenta perfecta" para Wallbox. La creciente oferta de vehículos eléctricos por parte de los fabricantes y las inversiones que el gobierno estadounidense de Joe Biden pretende acometer para estimular la movilidad eléctrica convierten a Estados Unidos en un mercado fundamental para la compañía catalana de cargadores.

"Es la primera vez que nos vinculamos al deporte, y lo hacemos porque la audiencia está ahí. Tanto es así que entre las marcas que se anuncian están los principales fabricantes de coches, que este año prevemos que enseñarán sus nuevos modelos de coche eléctrico", añade la ejecutiva de la compañía española.

