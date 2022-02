Ancelotti no confirma la presencia de Benzema en París: "Si juega será porque no hay riesgo"

1 Se lee en minutos Fermín de la Calle



El Real Madrid se mide al Villarreal este sábado (16:15 horas) en partido de Liga con el madridismo más pendiente de si Benzema estará ante el París Saint-Germain el martes que del duelo ante los castellonenses.

Secretisno

El secretismo sobre la salud del francés, que hace 19 días se retiró ante el Elche con molestias en los isquiotibiales, ha hecho saltar las alarmas en la Casa Blanca. El delantero no se ha entrenado con el grupo, y podría tener una rotura en el bíceps femoral que pondría en peligro su participación en la ida de los octavos de Champions.

Carlo Ancelotti no aclaró la situación, aunque intentó dejar un mensaje optimista: “El domingo o lunes entrenará con el grupo y tomaremos la decisión. Lo primero es la salud del jugador, siempre lo he dicho. Si juega, será porque no hay ni un sólo riesgo. Lo evaluaremos, aún quedan cuatro días”.

El problema es que forzar la recuperación de Benzema podría provocar una rotura muscular que le dejaría fuera del partido de vuelta ante el PSG en Madrid. Karim es la referencia en ataque de los blancos, con 24 goles y 6 asistencias en lo que va de temporada 2022-23.

Noticias relacionadas