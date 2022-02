Pekín 2022: el lío ruso por un 'porro'

Parecía que en el deporte de alta competición solo se hablaba de los positivos provocados por el covid-19. También daba la sensación de que Rusia se había alejado de cualquier sospecha de dopaje, purgados sus pecados, los que les impiden acudir a los Juegos, como ahora en Pekín 2022, sin su bandera y sin el derecho a himno en caso de una medalla de oro.

Y todo quedó en el aire, quizá solo haya sido un susto, cuando se aplazó el martes por la noche (hora china) la ceremonia de entrega de medallas en la competición por equipos de patinaje artístico, donde los representantes del Comité Olímpico Ruso, así compiten, había logrado el oro, con los estadounidenses (segundos), los japoneses (terceros) y los canadienses (cuartos), a la espera de si se decide o no mover el podio. Una polémica, suscitada este miércoles, y que llegó hasta el Kremlin, en plena crisis con Ucrania.

El origen de todo el lío parece estar detrás de un 'porro' de marihuana. ¿Cuándo se fumó? ¿Era mayor de edad quién lo consumió? Las sospechas recaen en uno de los patinadores rusos. La prueba por equipos se celebró entre el viernes y el lunes e incluyó dos elementos en cada una de las categorías de hombres, mujeres, parejas y danza sobre hielo. La actuación más destacada fue la de la patinadora rusa Kamila Valieva, de 15 años, que se convirtió en la primera mujer en hacer un salto cuádruple en unos Juegos .

Desde enero se considera como no positivo, ya que no mejora el rendimiento, el consumo de cannabis fuera de competición. En cambio, si el 'porro' se fuma en las 24 horas previas a la prueba deportiva afectada, y aparece en un control antidopaje, entonces sí se estaría hablando de dopaje y el afectado se arriesgaría a perder los resultados y títulos conseguidos. Es lo que ahora parece estar en estudio. El cannabis se castiga por cuestiones sociales y por el mal ejemplo que supone su consumo.

Todo el embrollo se originó cuando un periodista de la web especializada en temas olímpicos, 'InsideTheGames', preguntó en conferencia de prensa, en Pekín, qué ocurría, qué había pasado para que se pospusiera la entrega de medallas en la competición por equipos de patinaje. "La situación ha surgido como muy poca antelación y requiere una consulta legal con la Unión Internacional de Patinaje", dijo Mark Adams, portavoz del Comité Olímpico Internacional (COI).

