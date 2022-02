Traspasan a Ricky Rubio a los Indiana Pacers

Los Cleveland Cavaliers traspasaron este domingo al base español Ricky Rubio a los Indiana Pacers, informaron la cadena ESPN y el portal The Athletic.

Rubio, que se lesionó de gravedad en la rodilla y que no va a jugar en lo que resta de temporada, llega a los Pacers en una operación por la que la franquicia de Indiana enviará a Cleveland a Caris LeVert.

Para redondear la operación, los Cavaliers recibirán una elección de segunda ronda del draft de 2022 mientras que los Pacers se quedan con una elección de primera ronda de 2022 y dos más de segunda ronda (2022 y 2027).

