Overmars, o la nueva mirada de los clubs de fútbol ante el acoso

El Manchester United apartó a Mason Greenwood por violación, siguiendo lo que había hecho el City con Benjamin Mendy por el mismo delito, aunque en su caso se agolpan nueve denuncias. El Barça pactó la salida de Albert Benaiges como coordinador del fútbol base al conocer la investigación del diario 'Ara' por acoso sexual, el motivo que ha esgrimido el Ajax para cesar a Marc Overmars, por "una serie de mensajes inapropiados enviados a varias compañeras durante un período prolongado de tiempo". "Estoy avergonzado. Ciertamente, para alguien en mi posición, este comportamiento es inaceptable", ha admitido el exjugador azulgrana y exdirector deportivo del equipo neerlandés. El Rayo, de momento, sigue manteniendo a Carlos Santiso, el entrenador del femenino que decía que una violación en grupo uniría al cuerpo técnico. ¿Han cambiado las reacciones de los clubs de fútbol ante el acoso machista o solo se mueve para no recibir la sanción social?

"Los clubs como tales no es que sean más sensibles al acoso, es que se ven empujados al haber denuncias que se hacen públicas a través de los medios. Seguramente muchos siguen pensando lo mismo, pero no lo pueden decir porque la opinión pública está en otro punto, lo mismo que pasa con la iglesias y los abusos sexuales. La insistencia de las las mujeres y el feminismo ha hecho que esto se haya empezado a denunciar y a castigar y por eso notamos un cambio", valora Marina Subirats. La catedrática emérita de Sociologia de la UAB considera que "ahora los clubs ya saben que quedan mejor si se avanzan porque si no lo hacen después de que un caso salga a la luz parecerá que les importaba un bledo pero que lo han hecho para que no se les critique porque lo que antes parecía tan normal queda feo", comenta la que fue directora del Instituto de la Mujer.

"Todos los cambios que han venido en el deporte, que se considera una actividad segregada, cerrada y conservadora, están proviniendo de la sociedad. Cuando hablamos de igualdad los cambios que se han dado en ese ámbito no han venido del deporte sino de la legislación laboral común y de los movimientos sociales representado por las mujeres", coincide María José López. Codirectora de la asesoría jurídica de la AFE, lleva dos décadas trabajando en el ámbito del deporte. "El que salga del agujero es por un movimiento de arrastre de fuera adentro no de al revés", señala. "Siempre se habla de valores en el deporte. Si hablamos de valores y se producen comportamientos nauseabundos la ejemplaridad tiene que ser mucho mayor".

De la mano de López, en el convenio colectivo del fútbol femenino se añadió el anexo 2 sobre el protocolo de prevención e intervención frente al acoso sexual. "Toda persona tiene derecho a recibir un trato correcto, respetuoso y digno, respetándosele su intimidad y su integridad física y moral, no pudiendo estar sometida bajo ninguna circunstancia a acoso sexual o por razón de sexo, con independencia de quién sea la víctima o la persona acosadora en la situación denunciada". Un apartado que la AFE invocó para instar al Rayo a prescindir del técnico Carlos Santiso. El equipo femenino vallecano ya estuvo a punto de desaparecer en 2014 ante la negativa del presidente, Raúl Martin Presa, de dar ni un euro a esta sección. La elección del entrenador es un paso más en la escalada de decisiones del mandatario, tras dejar de pagar el alquiler de los pisos de las futbolistas y dejarlas sin médico, sin gimnasio y hasta sin gas. El caso recuerda al del Raith Rovers, de la Segunda división escocesa, que vio como el equipo femenino decidía dejar el club y pedir competir bajo otro nombre después del fichaje del futbolista David Goodwillie, condenado por violación. El club dio marcha atrás a la contratación pero ni el equipo femenino ni los patrocinadores piensan volver.

"Como demuestra el caso del entrenador del Rayo, todavía queda mucho camino por recorrer para que el deporte sea un lugar libre de violencias machistas para todas las mujeres", lamenta Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. "Todo club de futbol debería tener una serie de protocolos internos para abordar este tipo de casos. De nuevo, lo que ha sucedido con el Rayo son un claro ejemplo de cómo no tratar el acoso y muestra que muchos clubs aún tienen que trabajar para evitar el acoso. Nuestra sociedad ya no tolera más este tipo de comportamientos y la respuesta de los clubs debe de estar a la altura". Rodríguez explica que la futura Ley de Libertad Sexual, "que está al final de su proceso parlamentario y que esperemos que pueda ser aprobada próximamente", pondrá precisamente el foco en el acoso sexual, con herramientas para prevenirlo, pero también para dar "reparación y acompañamiento a cualquier mujer que lo haya sufrido".

Desde la Generalitat también ultiman una respuesta en este ámbito, que esperan que cuente con la complicidad de las entidades deportivas. El subdirector de Prevenció i Sensibilització de la 'Conselleria' de Igualtat i Feminismes, Rubén Sánchez Ruiz, avanza que, si se cumplen los plazos, en abril habrá un protocolo marco para el abordaje de las violencias machistas y en noviembre un plan nacional para su prevención. "Los grandes clubs tienen que dar ejemplo los primeros. Queremos alianzas con los grandes clubs, para que tengan perspectiva de género e ir en sintonía.", apunta.

