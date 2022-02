Se confirma el traspaso de Ricky Rubio a los Indiana Pacers

Ricky Rubio es ya oficialmente jugador de los Indiana Pacers, tras abandonar el que había sido su club, los Cleveland Cavaliers. El canje difícilmente va a afectar al transcurso de la temporada, dado que el base se encuentra lesionado y no pdorá jugar. Será agente libre a partir del verano, y entonces podrá tomar decisiones sobre su futuro. Es probable que Rubio no llegue a estrenarse con los de Indiana.

🚨 TRADE ALERT 🚨



Cavs get: Caris LeVert, 2022 second-rounder



Pacers get: Ricky Rubio, 2022 first-round pick, 2022 second-round pick, 2027 second-round pick



