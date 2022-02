Salah y Sané, el duelo fratricida del Liverpool por reinar en África

No existe en el fútbol africano una rivalidad histórica entre Egipto y Senegal, aunque podría empezar a gestarse en este 2022. Condenadas a luchar en marzo en un duelo a dos asaltos por una plaza en el Mundial de Qatar, los Faraones y los Leones de Teranga se enfrentan este domingo en la final de la Copa de África (20.00 horas. Youtube de la CAF). Y ambas selecciones estarán comandadas por un delantero del Liverpool, Mohamed Salah y Sadio Mané, ambos con el 10 a la espalda y ambos en busca de su primer reinado continental.

"Uno de los dos se irá a casa muy contento y el otro bastante menos", bromeaba este sábado su técnico en Liverpool, Jürgen Klopp, que verá la final después de afrontar un partido de Copa ante el Cardiff sin sus dos estrellas, como le ha sucedido a lo largo de un mes. "Pero ambos tienen la posibilidad de lograr algo realmente grande", añade.

Los dos tienen 29 años, cosecha del 92, dos meses mayor el senegalés que el egipcio, y ambos con la Champions del 2019 y la Premier del 2020 como principales trofeos en su palmarés. "Este sería completamente diferente para mí, un poco más querido en mi corazón", reconoce sin ambages Salah, que persigue el octavo título de Egipto, el más laureado en el torneo, pero su primer éxito particular tras perder la final del 2017 contra Camerún. Sané se estrelló en la final de la última edición contra Argelia, y aspira a escribir el nombre de Senegal por primera vez en el palmarés de la competición.

