El argentino Juan Martín Del Potro se retira del tenis por sus problemas de rodilla

El tenista argentino Juan Martín del Potro habla durante una rueda de prensa en la que ha anunciado su retirada después del Argentina Open. / EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El argentino Juan Martín del Potro anunció su retirada del tenis profesional en cuanto termine su participación en el torneo de Buenos Aires que comienza este lunes y donde reaparecerá después de dos años fuera de las canchas.

El tenista de Tandil, de 33 años, ha anunciado su adiós en una rueda de prensa previa al inicio de la competición, en cuya primera ronda se enfrentará a su compatriota Federico Delbonis. "Pedí para iniciar esta conferencia de prensa yo para poder dar un mensaje que tengo hace mucho tiempo sintiéndolo, imaginándomelo, y creo que es uno de los mensajes más difíciles que me toca afrontar y transmitir" ha iniciado. "Tal vez sea más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para poder seguir adelante y la rodilla me tiene viviendo una pesadilla", ha dicho con voz temblorosa. "Hace muchos años que vengo intentando alternativas, tratamientos y médicos y distintas maneras de solucionarlo y es el día de hoy que no lo logro".

🚨🎾 "Tal vez sea más una despedida que una vuelta", Juan Martín Del Potro sobre su participación en el Argentina Open en TyC Sports. pic.twitter.com/IFslLAcIXr — TyC Sports (@TyCSports) 5 de febrero de 2022

Del Potro argumenta su despedida del tenis por los problemas que arrastra en una rodilla.

"Nunca imaginaba retirarme del tenis si no era jugando, así que no encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para poder hacerlo". "Después de unas semanas, Dios dirá qué será de mi futuro", ha concluido.

