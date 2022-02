Pekín inaugura los Juegos de Invierno 2022 con un llamamiento a la paz

La celebración del inicio de la primavera china y un llamamiento a la paz iluminaron la ceremonia de inauguración de los XXIV Juegos Olímpicos de invierno en Pekín, celebrada en el Estadio Nacional, 'El Nido', y que se disputarán hasta el 20 de febrero en el 'Año del Tigre', en la que la 'rider' Queralt Castellet y el piloto de skeleton Ander Mirabell fueron los abanderados españoles.

Con el mensaje de 'Feliz año chino', una cuenta atrás de los 24 períodos solares y el festejo del inicio de la primavera chinos, arrancó el sensorial espectáculo sobre una gigantesca pantalla LED de 11.600 metros cuadrados instalada en los 330x220x69 metros de El Nido, que vió cómo una gota de tinta china lanzada desde el cielo se convertía en un río y un cubo de agua gigante del que emergieron los aros olímpicos.

Pekín, con una puesta en escena dirigida también como en 2008 por el cineasta Zhang Yimou, celebró que es la primera ciudad que organiza los Juegos de invierno y verano, 14 años después, con un canto a los sentidos en el que la luz, el baile y las referencias a la lucha contra la pandemia fueron los protagonistas.

Con ganas de disfrutar de @Beijing2022 👀💪🏽 ¡Mucha suerte a todos los atletas que competirán en los @juegosolimpicos!



Looking forward to enjoying #Beijing2022 👀💪🏽 Good luck to all of the athletes competing in the @Olympics! pic.twitter.com/FD3siqMhxi