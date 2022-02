Nadal entra de lleno al mundo NFT

El tenista mallorquín, Rafa Nadal, ha anunciado en sus redes sociales una colaboración con Autograph, una plataforma especializada en crear tokens no fungibles (NFTs) de deportistas mundialmente conocidos. "Gracias a los fans y a todos los que me han apoyado. Ahora quiero acercaros a mi juego y a mi mundo de una manera que nunca antes se había hecho... Hay más cosas que hacer con Autograph", ha escrito el manacorí para anunciar el acuerdo.

Thanks to the fans and to those that have supported me.

Now I want to bring you all closer to my game and my world, in a way I've never done before…

There's more things to make with @Autograph 😉 pic.twitter.com/YCjUc6TxcJ