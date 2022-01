El hombre que no quería una estatua

En un tiempo en el que Holanda revolucionó la forma de jugar al fútbol fue el Feyenoord quien enseñó el camino al resto. Antes de que el Ajax arrasase con todo, el equipo de Rotterdam ya había sido campeón de Europa y del mundo a comienzos de los setenta. Lo consiguió gracias a un grupo de jugadores que hoy forman parte de la leyenda. Entre ellos estaba un chico rubio de pelo alborotado llamado Wim Jansen que siempre se negó a que su club le levantase la estatua que de sobra se merecía.

El día que Wim Jansen pisó la grada de De Kuip supo de inmediato cuál sería su objetivo en la vida. Le llevó su padre, fiel seguidor del equipo de Rotterdam, cuando aún no había cumplido los diez años. Se quedó entusiasmado con el ambiente, el ruido, el olor y con Coen Moulijn.

El extremo, que por entonces podía tener veinte años, ya era la bandera del club. Un futbolista hábil y veloz que dejaba a los defensas tirados como trapos. Vivía apenas a cien metros de los Jansen, en la calle Bloklandstraat. El pequeño Wim le conocía de vista. Le habían dicho que aquel chico al que la gente saludaba era futbolista del Feyenoord, pero era muy diferente verle volar aquella tarde por el césped de De Kuip. Aquello fue como una revelación para él.

Rest in peace, Wim Jansen (75), good friend and teammate.



Johan once said; "Wim is one of only four men in the world who are worth listening to when they talk about football."