Nadal tumba a Berrettini y se enfrentará a Medvedev en la final del Open de Australia

El ruso Daniil Medvedev, número dos del mundo, será el último escollo del de Manacor antes de lograr su Grand Slam número 21

Rafa Nadal. / Reuters / EFE

2 Se lee en minutos Jaume Pujol-Galcerán



Ya solo queda un partido. Rafael Nadal ha abierto de las puertas a su sexta final en el Open de Australia con una contundente victoria ante Mateo Berrettini por 6-3, 6-2, 3-6 y 6-4. La posibilidad de conquistar su segundo título en Melbourne y el 21 Grand Slam de su carrera estará en la mano izquierda de su raqueta este domingo en la Rod Laver Arena, cuando se enfrente al ruso Daniil Medvedev verdugo de Stefanos Tsitsipas en la otra semifinal.

"No sabes lo importante que significa para mí estar aquí", le confesó a Jim Courier, solo acabar el partido, visiblemente emocionado. Y lo repitió minutos después cuando Mats Wilander se lo preguntó para Eurosport. "Es difiícil de explicar", dijo emocionado. La gente que ha estado a mi lado los últimos seis meses lo sabe. Me siento de nuevo vivo", recalcó feliz tras alcanzar su 29ª final en un Grand Slam desde que ganó el primero en Roland Garros en 2005.

Nadal ha estado impecable desde el primer punto. Nadal se ha apuntado el primer set en 43 minutos después de romper el saque de Berrettini en el segundo juego. El campeón de 2009 ha impuesto el ritmo, mandando con su derecha, casi sin errores (5 no forzados), muy sólido con su servicio y efectivo en el resto, machacando el revés del tenista italiano que no encontraba manera de salir del acoso. "Era básico que no utilizara su potente derecha", explicó Nadal.

Dominio absoluto

En la segunda manga no ha variado el paisaje, en un partido que se ha jugado bajo techo, por la lluvia. Nadal ha roto en los dos primeros juegos para adelantarse 4-0 en el marcador ante un desesperado Berrettini. En 42 minutos Nadal ha cerrado la segunda manga, aún con mejores sensaciones que en la primera., cediendo solo dos juegos y sin dar ni una opción de ‘break point’ a Berrettini.

El tenista italiano ha tenido el primero tras 2 horas y 12 minutos de partido en el octavo juego del tercer set (5-3) para mantenerse en pista y forzar a Nadal a un cuarto set.

✅ En junio cumple 36 años

✅ Llevaba 5 meses sin competir

✅ El covid-19 le afectó notablemente



Pero este domingo jugará la final del #AusOpen y luchará por ser, en solitario, el tenista con más GS de la historia 🏆



A tus pies, @RafaelNadal 👏 #LaCasaDelTenis pic.twitter.com/L8ma2El9hr — Eurosport.es (@Eurosport_ES) 28 de enero de 2022

Momento de tensión

La reacción de Berretini llegaba demasiado tarde. Nadal no quería vivir la historia del partido de cuartos ante Dennis Shapovalov, en el que sufrió un golpe de calor, y acabó exhausto tras salvarse del KO en el quinto set ante el tenista canadiense. El tenista italiano, más agresivo y dominador con 22 puntos seguidos sin perder su saque (cinco juegos en blanco), no ha podido aguantar la presión y Nadal ha conseguido hacerle el ‘break’ (5-3) para rematar la victoria con su saque en el primer 'match ball.

Nadal , a sus 35 años, disputará este domingo la sexta final en el Open de Australia. El tenista balear ganó la primera en 2009 ante Roger Federer, en un partido épico a cinco sets, pero perdió las cinco siguientes en 2012, ante Novak Djokovic; en 2014, ante Stan Wawrinka; en 2017, ante Federer y en 2019, ante Djokovic.

