Alpine presentará el nuevo coche de Alonso el 21 de febrero

La escudería francesa Alpine anunció este miércoles que su monoplaza para la temporada 2022 de Formula Uno, con el español Fernando Alonso y el galo Esteban Ocon como pilotos oficiales, será presentado el lunes 21 de febrero, dos días antes de que arranquen las primeras pruebas en el Circuito de Montmeló (Barcelona).

Unos test confirmados también este miércoles y que han suscitado la polémica, ya que no podrán acceder aficionados a las gradas y no habrá retransmisión en directo ni de televisión ni de los tiempos; solo se darán a conocer al final de las sesiones los mejores tiempos de cada piloto y los momentos destacados.

