Christian Eriksen se entrena con el filial del Ajax a la espera de un nuevo club

El internacional danés Christian Eriksen, que sufrió un paro cardíaco durante un partido de la pasada Eurocopa, se entrenará con el filial del Ajax “hasta que encuentre un nuevo club”, informó el equipo de Ámsterdam este martes.

“Estoy muy feliz de estar aquí. Conozco a gente en el Ajax, es como volver a casa”, dijo el futbolista en un comunicado del equipo neerlandés, en el que militó entre 2010 y 2013.

Eriksen llegó a un acuerdo el pasado 17 de diciembre con el Inter de Milán para rescindir su contrato debido a que, desde que sufriera el infarto en la Eurocopa, lleva un desfibrilador, un dispositivo contraindicado para la práctica del fútbol profesional en Italia.

El propio jugador dijo a principios de año que su objetivo es disputar el Mundial de Catar 2022 con Dinamarca. “Quiero volver a estar en mi mejor nivel lo antes posible para que cuando encuentre un nuevo club, pueda hacerlo bien lo antes posible”, indicó hoy.

Legends are always welcome ♥️@ChrisEriksen8 is training with Jong Ajax this week. The Danish international is working to keep his fitness levels until he finds a new club.