La fe del Atlético remonta el partido en el descuento

Adonde no le llega el fútbol, al Atlético le llega la fe. Los rojiblancos remontaron al Valencia en el descuento en un choque sin brillantez, con muchos nervios y con unos errores defensivos que retratan el momento de juego de ambos equipos. Simeone acertó con el caos táctico que propuso en la segunda mitad y a Bordalás le costó caro meter a su equipo atrás con tanto partido por jugar.

Se medían en el Metropolitano dos equipos cargados de urgencias. El Atlético, en estado de pánico defensivo y con la autoestima por los tobillos. El Valencia con una lista de bajas monumental y más incertidumbre que fe. Por eso el inicio fue el clásico de un partido entre dos equipos que evitaban cualquier aproximación a su área. Pero el mediocampo de Bordalás apretó mucho y eso lo agradeció su línea defensiva, que no tuvo trabajo. Y en esa tesitura, dos llegadas del Valencia terminaron por sepultar a un Atlético con mandíbula de cristal.

Defensa bochornosa

El primero una contra que Guedes cambió de banda y Musah rentabilizó retratando a Vrsaljko con un regate hacia adentro y un disparo atornillado a la cepa del palo de Oblak. Jarro de agua a los 24 minutos. Pero el golpe letal fue en la penúltima jugada de este primer tiempo, con una pelota que los zagueros rojiblancos no fueron capaces de despejar ni arriba ni abajo. La pelota se filtró entre los dos centrales y Hugo Duro marcó el segundo. Dos goles que retratan a futbolistas y levantan sospechas en un vestuario a la deriva que Simeone no es capaz de reconducir. Horroroso el Atlético, muy serio el Valencia.

Los jugadores del Valencia celebran el gol de Hugo Duro. / EFE

La segunda parte parecía un quiero y no puedo del Atlético, donde Simeone buscaba en la pizarra con diferentes esquemas y cambios como Felipe por Joao Félix. Decisión que pitó amargamente la grada, que ovacionó al portugués, que tampoco es que hubiese hecho un partido destacado. Pasaban los minutos y el Valencia estaba cómodo ante un rival más voluntarioso que peligroso. Hasta que un córner fue defendido calamitosamente por los valencianistas y Cunha remató solo en el área pequeña a gol.

El Valencia se había aculado demasiado en su área y la fe atlética invitaba a pensar en un milagro más relacionado con la actitud que con el fútbol. Pasaban los minutos y se acrecentaba la ansiedad local. Suárez desperdiciaba otra ocasión y los atléticos convertían a Felipe en su mejor recurso por arriba. Los de Bordalás lo fiaban todo a defender y no generaban nada, ni siquiera incertidumbre. Y esa mezquindad le castigó severamente con dos goles en el descuento. En el primero un balón en el que Jaume no cazó una pelota que terminó remachando Correa a gol y empatando el partido. El tercero, y decisivo, una jugada trastabillada en la que un mal tiro de Cunha acabó con Hermoso remachando a la red. Lo que no le dio el fútbol, se lo dio la voluntad y ese ímpetu que le impide rendirse. Un partido loco que regaló el Valencia y supo aprovechar el Atlético.

Ficha técnica:

3 - Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko (Herrera, min. 61), Giménez, Hermoso, Lodi (Correa, min. 46); Carrasco (Serrano, min. 98), De Paul, Koke, Lemar (Cunha, min. 57); Joao Félix (Felipe, min. 57) y Luis Suárez.

2 - Valencia: Doménech; Foulquier, Diakhaby, Alderete (Koba Lein, min. 54), Lato (Vázquez, min. 72); Thierry (Christian, min. 72), Guillamón, Soler, Musah (Racic, min. 88); Hugo Duro (Maxi Gómez, min. 72) y Guedes.

Goles: 0-1, min. 25: Musah. 0-2, min. 44: Hugo Duro. 1-2, min. 64: Cunha. 2-2, min. 91: Correa. 3-2, min. 93: Hermoso

Árbitro: Díaz de Mera (C. Castilla-La Mancha). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Koke (min. 27), Hermoso (min. 38.), Luis Suárez (min. 82) y Herrera (min. 84) y a los visitantes Thierry (min. 14), Foulquier (min. 38), Musah (min. 43), Guillamón (min. 61), Lato (min. 65) y Doménech (min. 83).

Incidencias: Partido de la vigésimo segunda jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid ante 44.999 espectadores. Antes del encuentro, el Atlético de Madrid rindió homenaje a los socios que llevan 75 años o más vinculados al club, con una representación de ellos que salió al césped coincidiendo con el 75 aniversario del cambio de denominación del club, que pasó de llamarse Atlético Aviación a Atlético de Madrid en 1947.

