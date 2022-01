Australia detiene de nuevo a Djokovic

El Gobierno de Australia no dio el brazo a torcer. Novak Djokovic, salvo que prospere la impugnación que sus abogados han presentado ante la Corte Federal, será expulsado del país después de ser detenido y devuelto de nuevo al hotel para ciudadanos a punto de ser deportados. El numero uno del mundo debe comparecer ante el Tribunal Federal el domingo por la mañana (hora australiana) y, si los jueces no dicen lo contrario, después se verá forzado a tomar un avión de regreso a Serbia sin poder disputar el Open de Australia, sin poder aspirar a la décima victoria en el torneo y sin opción de conquistar su 21º Grand Slam.

#Breaking | Novak Djokovic is back in Carlton's Park Hotel after police cleared the way for two cars to depart his lawyer's offices ahead of a Federal Court hearing on Sunday morning #Novak #novakdjokovic #ausopen @DjokerNole @AlexHawkeMP @AustralianOpe... https://t.co/b3N18ipNAL pic.twitter.com/D3N1Xyjgfk