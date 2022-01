¿Mintió Djokovic a las autoridades españolas?

¿Fue solo un error por el que Novak Djokovic pidió perdón o había algo más escondido cuando no advirtió a las autoridades australianas que había viajado a España?

El tenista serbio aterrizó en Málaga el 28 de diciembre. Todas las fuentes consultadas por este diario aseguran que era imposible que el número uno del tenis mundial entrase en España sin una prueba negativa contra el virus. Si bien es cierto que los ciudadanos serbios no pueden ingresar en territorio español si no están vacunados, Djokovic tiene fijada la residencia en Mónaco, cuyos habitantes como sucede con los de Andorra, San Marino o el Vaticano, se pueden mover libremente entre fronteras Schengen.

Ahora bien, las autoridades australianas no hubiesen entendido ese viaje cuando Djokovic dio positivo por covid el 16 de diciembre, 12 días antes de su viaje a Andalucía. El tenista, si realmente se realizó una PCR con resultado positivo el 16 de diciembre, lo que algunos diarios extranjeros como el 'New York Times' han puesto en duda, debería haber cumplido una etapa de confinamiento en Belgrado, que todavía no había vencido cuando voló hacia España, donde, además, no informó de su infección previa.

Por eso, revistas como la alemana 'Der Spielgel', tras consultar con expertos, dudan que el positivo del 16 de diciembre fuera real. Y se basa ese razonamiento en el hecho de que Djokovic no cometió ninguna irregularidad, ni se saltó ningún aislamiento cuando fue a un acto por ser imagen de un sello postal, se fotografió con jóvenes promesas del tenis de su país o concedió una entrevista dos días después de su control positivo. Simplemente no estaba infectado.

Las dudas saltaron después de que un periodista, colaborador del diario neoyorquino, alertase a través de Twitter de que el QR del documento de la PCR presentado por Djokovic en el aeropuerto de Melbourne y publicado por la prensa australiana, le dio negativo cuando lo expuso a su móvil.

Folks, it gets fishier.



Djokovic’s presented positive Covid test from December 16 (confirmation code 7371999-259039) comes with a QR code on it.



When you scan that QR code (and you can try yourself), it takes you to a website showing that test was *negative*, not positive.



🤷 pic.twitter.com/Ivu1vdsgOO