El Barça abre la reconquista en Linares

El Barça arranca la defensa del título de la Copa del Rey en su visita al Linares Deportivo, en un duelo de dieciseisavos de final a partido único en el que los andaluces, de la Primera RFEF, confían en dar la sorpresa y tener la mejor vigília de Reyes ante un 'Rey de Copas' que sabe que está ante el inicio de un gran reto deportivo.

Los blaugranas están en mejoría deportiva y, pese a seguir en cuadro por las muchas bajas entre lesionados y positivos por coronavirus, siguen siendo favoritos en este arranque de reconquista copera que pasa, en su primer peldaño, por el Municipal de Linarejos.

Esta vez no habrá demasiadas rotaciones en el Barça pese a medirse a un Primera RFEF -la tercera categoría del fútbol español- porque Xavi Hernández no tiene demasiado donde elegir. A falta de saber si Dani Alves podría ser inscrito y debutar a nivel oficial, también baila el número final de contagiados.

Se sabe, confirmado por el propio técnico blaugrana, que Ansu Fati y Pedri todavía no están recuperados de sus lesiones, y que el recién llegado Ferran Torres --uno de los positivos-- todavía no podrá ser inscrito, porque para ello deberá el club dar salida a algún jugador con el que no se cuenta.

Muchas incógnitas fuera del verde pero, en el terreno de juego, deberán salir a por todas ante un Linares Deportivo que coquetea con el descenso en la tabla, que perdió en casa ante el Barça B pero que, en la Copa y con la ilusión compartida con unos 10.000 aficionados, confía en dar la campanada más grande tras las de la entrada al 2022 días atrás.

Además, podría debutar el flamante fichaje del Linares Deportivo, confirmado este mismo martes; un Marc Caballé con pasado 'perico' y que llega libre tras desvincularse del Sanluqueño. Pero, aunque no juegue, en el Linares Deportivo están todos los disponibles listos para buscar la gesta.

Ya hicieron algo similar el pasado 14 de diciembre al eliminar al Deportivo Alavés (2-1), otro Primera del que dieron cuenta. El propio Xavi destacó el estilo de juego del Linares, un equipo organizado y que buscará seguir siendo fiel a su estilo de juego pese a tener enfrente al equipo con más Copas del Rey en la historia de la competición.

Eso sí, el Barça llega con bajas. Muchas. Pero también llega tras ganar al RCD Mallorca (0-1) gracias a un gol de Luuk De Jong que, mientras no salga del equipo, puede erigirse en el artillero a falta de los lesionados Ansu Fati o Memphis y a la espera de Ferran Torres.

Con dos victorias y dos empates en los últimos cuatro duelos oficiales, este Barça está mejorando. Según el presidente, Joan Laporta, han "vuelto" a estar donde estaban no hace tanto, con peso en el mercado europeo. Quizá se esté todavía en ese camino hacia la elite, y lo cierto es que en LaLiga Santander están remontando.

En esta Copa del Rey tienen puestas muchas de las esperanzas de lograr algún título en esta temporada que está siendo de transición, y en la que Xavi Hernández quiere sembrar las bases del equipo que sí será más suyo a partir de la siguiente temporada. Pero con la Supercopa a la vuelta de la esquina, esta Copa del Rey es un claro objetivo. Revalidarla sería un gran logro con este equipo en reconstrucción y sufriendo varias plagas de lesiones.



FICHA TÉCNICA

--POSIBLES ALINEACIONES.

LINARES DEPORTIVO: Razak; Perejón, Lolo, Josema, Barbosa; Sanchidrián, Rodri, Meléndez, Fran Carnicer; Nando Copete y Hugo Díaz.

FC BARCELONA: Neto; Mingueza, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Riqui Puig, Nico González; Ilias, Luuk de Jong y Jutglà.

--ÁRBITRO: Guillermo Cuadra Fernández (C. Balear).

--ESTADIO: Estadio Municipal de Linarejos.

--HORA: 19.30/DAZN.

