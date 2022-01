Muere a los 76 años Viktor Saneyev, leyenda del atletismo y del triple salto

Viktor Saneyev , una de las grandes leyenda del atletismo, protagonista de la que se considera mejor final de triple salto de unos Juegos (México 1968), falleció el lunes en Australia, adonde emigró en 1990 tras la caída de la Unión Soviética. Tenía 76 años. Fue tres veces campeón olímpico, pues, aparte del oro conquistado en la capital mexicana, logró otros dos en Múnich 1972 y Montreal 1976. En Moscú 1980 consiguió la medalla de plata y fue otras dos veces campeón europeo de la especialidad.

52 years ago today, Viktor Saneyev bounds out to a last-gasp 17.39 (2.0) to snatch his first of three Olympic titles and the WR at the death out of the hands of Nelson Prudêncio at 17.27 (2.0) a round earlier in a pulsating men's TJ in Mexico (A) pic.twitter.com/6ygTtSZkg5