La depresión de Jorge Lorenzo tras quedarse sin moto: "Todo lo veía negativo, sólo quería dormir"

Del cielo al infierno. Jorge Lorenzo ha sido protagonista del tercer episodio de la saga 'Yo Piloto' con el capítulo 'Mentes radicales', un episodio que está de estreno en DAZN en el que se relatan momentos duros en la carrera deportiva del cinco veces campeón del mundo.

En concreto, el piloto mallorquín recordó unos meses duros que le tocó vivir en su etapa en Ducati. En 2017, Jorge Lorenzo abandonó Yamaha, con quien se había coronado como campeón del mundo de Moto GP en tres ocasiones, y fichó por Ducati.

Fue una temporada dura y Lorenzo, que venía de hacer historia, solo pudo conseguir tres podios. Por eso, antes de Mugello y con el final de la temporada asomando, el piloto palmesano afrontó unos meses complicados al pasar "una pequeña depresión". "Antes de Mugello entré en una pequeña depresión porque entendía que me quedaba sin moto oficial para el año siguiente y yo me sentía en el mejor momento de mi carrera", explicó. "Todo lo veía negativo, sólo quería dormir, no sé exactamente si era una depresión, una minidepresión o un momento muy triste, pero estaba realmente muy bajo de ánimos", relató.

Su preparador físico, Iván López, también participa en dicho documental y confiesa que fueron semanas muy duras. "He hecho de padre, amigo, hermano, psicólogo, médico, entrenador, nutricionista, le he lavado la ropa, he limpiado el polvo y muchas cosas más".

"Yo en aquella época estaba con él viviendo en Lugano y estaba un poco mal. No le salían las cosas, trabajaba constantemente, todo el día, incluso yo le tenía que decir que descansara y durmiera. Me costaba levantarlo de la cama por las mañanas, lo pasó mal", sigue.

"Llegó un momento en el que dijo que dejaba las motos. Yo le decía 'no puedes dejar las motos, no puedes abandonar, no puedes tirar la toalla'. Y costó porque no se levantaba de la cama. Era una gran pelea. Y él decía '¿Y qué voy a hacer? ¿Qué hago si no tengo moto? ¿A qué me dedico?'. No quería ni salir de casa, se quedaba encerrado todo el día en pijama y no quería salir, no quería ir a entrenar. Tenía que sacarlo yo de casa, hacerle la mochila, meterlo en el coche, llevarlo, traerlo... Fue una época dura", añadió López.

