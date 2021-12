Un modesto club vasco de balonmano reparte 153 millones de euros del segundo premio: "No queríamos ese número y mira..."

El Basauri Eskubaloi Taldea ha vendido 123 series del número 72.119 en unas 10.000 participaciones de tres euros, agraciadas con 15.000 euros cada una

"Buscábamos un número que hiciera referencia a nuestro 35º aniversario, pero no lo encontramos y nos quedamos con este", explica su presidente, José Ángel García

El equipo de balonmano femenino de Basauri (Bizkaia) celebra el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. / EFE/Luis Tejido

Si el principal objetivo de un pequeño club de pueblo es servir a su comunidad, el Basauri Eskubaloi Taldea ha cumplido este 22 de diciembre con ese papel al máximo. Este club de balonmano de la localidad vizcaína ha repartido alrededor de 153 millones de euros, correspondientes a 123 series del número 72.119, agraciado con el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.

"Nosotros no queríamos ese número y mira...", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA José Ángel García, presidente de la entidad vizcaína. Cumple este año el club su 35ª aniversario y se presentaron en la administración de Lotería buscando un número que hiciera referencia a esa efeméride: "Uno que acabara en 35, o que llevara el 86, que es el año de fundación, incluso el 21, por el año en el que estamos. Pero no había ninguno. Así que cogimos el primero que vimos".

15.000 euros por papeleta

Y el primer número que vieron resultó ser el segundo premio del Gordo. El club compró 123 de las 172 series, "solo compramos las que vendemos", y con ellas preparó participaciones de tres euros, de las que 60 céntimos son donativos para el club y 2,40 euros de lotería. Han vendido unas 10.000 papeletas en total. Cada una de ellas lleva aparejado un premio de 15.000 euros.

"No sé decirte a cuánta gente la ha tocado, pero piensa que la gente suele comprar dos, tres, seis... Ha sido repartidísimo y casi todas las han comprado vecinos de Basauri, que es lo mejor de todo. Llevo toda la mañana dando botes, todavía tengo los pelos como escarpias. Me está llamando tanta gente que aún no he podido ni salir de casa", explica José Ángel al otro lado del teléfono.

El Basauri Eskubaloi Taldea es un club clásico de este municipio que hace frontera sur con Bilbao. Fundado en 1986, cuenta con alrededor de 500 socios y una escuela en la que practican balonmano más de 150 niños. En total, cuenta con cerca de 300 jugadores en todas sus categorías, desde prebenjamín hasta senior, tanto chicos como chicas. Los equipos absolutos juegan en Segunda (ellos) y Primera (ellas) Nacional.

100.000 euros de presupuesto

El propio club también se llevará un buen pellizco, ya que se reservó un puñado de papeletas, "ahora no sé si dos o tres décimos, algo así". Cada décimo está premiado con 125.000 euros antes de impuestos, lo que supondrá una inyección de dinero mayúscula para una entidad deportiva que maneja un presupuesto anual de unos 100.000 euros.

¿Qué harán con tanto dinero? "Pues no tengo ni idea, la verdad. Ahora nos tenemos que reunir la junta directiva y pensar en eso. A ver qué hacemos, cómo nos organizamos... No sé. Pero, oye, bendito problema".

