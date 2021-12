Mirotic manda en el clásico y deja al Barça líder en solitario de la Euroliga

El Barça rompió este viernes el empate con el Real Madrid en el liderato de la Euroliga al imponerse en el clásico (93-80) en un serio partido en el que fue capaz de mantener la intensidad de principio a fin. Mirotic (31 puntos y 10 rebotes), Davies (16) y Laprovittola (16) se fueron relevando en el liderato del equipo azulgrana para tumbar a un Madrid que siempre fue a remolque, soñando con una remontada que nunca llegaría. Para el ala-pívot montenegrino fue su mejor valoración en la Euroliga, con 39. "Un gran día para batir el récord", reconoció.

Era el primer clásico sin restricciones de aforo desde el inicio de la pandemia y bien que lo lamentó Heurtel, el más silbado en su regreso al Palau desde la presentación de los equipos. Se estrenó en el partido para empezar el segundo cuarto y en su primera acción perdió el balón, permitiendo una canasta fácil que incendió el pabellón. El base francés tuvo un mal día en el tiro (4 de 13), para disfrute de la afición local. Mejor trato tuvo Hanga, que tampoco brilló ante su exequipo.

