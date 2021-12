Los 39 clubes de CVC preparan un castigo económico a Real Madrid y Barcelona

Las equipos que apoyan el pacto impulsado por Tebas trabajan para realizar cambios en el reparto de los derechos de televisión que perjudicarán a los dos grandes

La contraoferta de Florentino Pérez en forma de crédito no encuentra respaldo: "Podrían sumarse uno o dos, pero todos sabemos que su objetivo es dividirnos, no vamos a picar"

Los presidentes del Atlético y el Real Madrid, Enrique Cerezo y Florentino Pérez, en el palco del Wanda. / Efe

La Comisión Delegada de LaLiga aprobó por unanimidad el pasado miércoles el nuevo acuerdo con el fondo de inversión CVC que reportará a los 39 clubes firmantes una inyección de 1.994 millones de euros. Pero no solo hizo eso. También, y quizá más importante, acordó poner en marcha una modificación de las normas para el reparto del dinero de los derechos audiovisuales, cuyo desarrollo se llevará a cabo en las próximas semanas, con un objetivo claro: castigar al Barcelona y al Real Madrid y reducir sus ingresos por este concepto.

Dos de los 14 clubes representados en el mencionado órgano de gobierno han confirmado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA la puesta en marcha de una maniobra que rompe el 'statuo quo' vigente desde 2015, cuando los dos grandes del fútbol español perdieron su batalla por los derechos audiovisuales tras la centralización de su venta. El cambio que se prepara ahora, según las fuentes consultadas, tiene más que ver con marcar territorio, proteger la unidad del bloque mayoritario de clubes y reabrir la vieja guerra que con aspectos económicos, dado que el impacto difícilmente superará los 10 millones de euros por temporada en total, según estimaciones de trazo grueso y a falta de que se baje al detalle.

¿Qué es la Comisión Delegada? La Comisión Delegada es el principal órgano de gobierno de LaLiga, responsable de funciones como la apertura de expedientes disciplinarios, la convocatoria de asambleas, la elaboración del presupuesto o la resolución de asuntos urgentes. Presidida por quien preside LaLiga, en este caso Javier Tebas, forman parte de ella 14 clubes, elegidos por el total de 42, en mandatos de dos años. En la actualidad la componen Sevilla, Betis, Real Sociedad, Levante, Osasuna, Villarreal y Atlético de Primera; y Tenerife, Girona, Eibar, Las Palmas, Lugo, Almería y Sporting de Segunda. Atlético y Sporting ostentan las dos vicepresidencias. Es decir, ni Barça ni Madrid tienen voto en ella, como tampoco el Athletic, el otro club que se ha desmarcado del acuerdo con CVC.



El reparto de los derechos audiovisuales en LaLiga está regulado por el Real Decreto-ley 5/2015, el marco legal que instauró su venta centralizada. En dicho texto se especifica que el 50% de los ingresos totales se divide a partes iguales entre todos los clubes y que otro 25% va en función de la clasificación liguera del último lustro. Ahí LaLiga carece de margen de maniobra para realizar modificaciones en el reparto, pero sí lo tiene para el cuarto restante del pastel.

Generación de recursos

Ese 25% final se subdivide en tercios. Uno de ellos está vinculado a la venta de abonos y entradas, mientras que los otros dos se reparten "por la participación en la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones televisivas" de cada club, con criterios que aprueba la propia Comisión Delegada tras la suscripción de cada contrato de comercialización de derechos. Las audiencias de televisión es uno de los principales aspectos que se tienen en cuenta y la idea es que pese menos con el nuevo articulado.

El objetivo ahora es modificar ese apartado para vincularlo a "objetivos comunes" de la competición, según explican fuentes de la Comisión Delegada. A falta de que se desarrolle el nuevo texto, una de las ideas ya asentadas es actuar sobre la forma de computar los incumplimientos del reglamento audiovisual, que aprueba la propia competición. "Y Madrid y Barça son de largo los que más lo incumplen", asegura un club de Primera.

Patrocinadores

Caso práctico para entender este asunto: los clubes están obligados a colocar un panel con los patrocinadores de LaLiga como fondo para las entrevistas televisivas a pie de campo tras los partidos. No hacerlo conlleva una sanción que puede alcanzar los 6.000 euros por partido. "El Madrid incumple porque coloca un panel con sus propios patrocinadores privados. Echa cuentas y las multas le compensan, porque gana más por otro lado, pero para el resto es perjudicial, porque contratar ese espacio con LaLiga vale menos si no aparece en los partidos de Madrid y Barcelona", explican desde un club representado en la Comisión Delegada.

"Porque, claro, no es lo mismo esos 6.000 euros por partido para el Madrid que para la gran mayoría. Nosotros no podríamos incumplir para colocar a nuestros patrocinadores porque no nos saldría rentable. Y eso también se quiere modificar, que quien tiene mayor presupuesto pague más por cada incumplimiento, para incentivar que no ocurran este tipo de cosas", añaden desde esa misma entidad.

Superliga y CVC

Los motivos de este órdago de la mayoría de clubes de LaLiga tienen tanto que ver con los deseos de Madrid y Barcelona de tumbar el acuerdo con CVC (postura también compartida por el Athletic) como con su proyecto de construir una Superliga europea. "Si ellos intentan debilitarnos, nosotros lo vamos a hacer también. Formamos una mayoría muy amplia y es hora de aprovecharla", asegura un club de Segunda.

Claro que antes de que esta operación se ponga definitivamente en marcha, la Asamblea de LaLiga debe refrendar este viernes el acuerdo ya alcanzado con CVC. Un desenlace que Madrid, Barça y Athletic están tratando de dinamitar con una propuesta alternativa en forma de crédito. "Podrían sumarse uno o dos equipos para tratar de quedar bien con Florentino Pérez, pero todos sabemos que su objetivo es dividirnos y no vamos a picar. Necesita otros siete apoyos (la mayoría exigida es 32 de 42) y no los va a conseguir", predicen en un club de la competición, coincidiendo con la visión del resto de equipos consultados.

Señalan estas mismas fuentes que podría haber clubes tentados de apostar por un crédito en lugar del proyecto con CVC, que condiciona la financiación al desarrollo de proyectos concretos, pero que tienen las manos atadas para hacerlo: quienes están más ahogados en lo económico son quienes ya accedieron a la ampliación del límite salarial acordada tras el preacuerdo con CVC.

Comunicados

Rechazar ahora ese acuerdo supondría un problema económico para esos clubes, ya que a corto plazo se quedarían sin el primer pago del fondo de inversión (que se realizará antes de que finalice el año), dado que el planteamiento de crédito liderado por Florentino Pérez es ahora mismo una mera propuesta cuyo desarrollo llevaría meses.

Este martes, los tres clubes por un lado y LaLiga por otro volvieron a lanzar sendos comunicados desacreditando la propuesta de la parte contraria. En los últimos días se están produciendo llamadas de Tebas y su equipo a los clubes menos alineados con el proyecto (hay pocos) para frenar cualquier tipo de tentación de cambio de bando.

"No lo conseguirá, pero si Florentino Pérez se saliera con la suya, LaLiga saltaría por los aires y a corto plazo varios clubes tendrían casi imposible pagar las nóminas de enero por falta de liquidez", detallan desde los despachos de un club de Segunda, que insiste en la idea ya planteada por Tebas de que ambos proyectos son totalmente diferentes.

"Uno es un crédito puro y duro que quizá en unos años no podamos pagar, quién sabe. El otro es una inyección de capital respaldada por los derechos de televisión, valgan lo que valgan en el futuro, con un socio que nos va a ayudar a crecer como competición. Nosotros estamos bien y no tenemos una necesidad acuciante de ingresos, pero sabemos que el acuerdo con CVC nos permitirá crecer individual y colectivamente. Y la fórmula de préstamos que nos propone LaLiga recoge que, si bajamos a Segunda, nuestra cuota se reducirá en un 50% hasta que volvamos a ascender. No hay color", coinciden desde la zona media-baja de Primera. La solución, este mismo viernes.

