“Vamos a muerte, esto no se va a repetir”: la ilusión de los equipos de Preferente que reciben a los de Primera en la Copa del Rey

Las cámaras apuntan esta semana a los ángulos muertos del fútbol. En el foco, rostros anónimos que pluriemplean su afición con sus oficios. En algunos casos, los cables del entramado televisivo pasan al lado de la cantina de campos que se convierten en el patrimonio más importante de localidades que han declarado festiva la jornada. Otros equipos no pueden cumplir con los requisitos de la RFEF y defienden su localismo en feudos cercanos en los que nunca pensaron jugar, como Riazor o el Heliodoro. Campos que fueron de Primera y que mentalmente sigue siéndolo, pero donde el conjunto que ejerce de anfitrión es de categoría regional.

El sabor de la primera ronda de la Copa del Rey es único para los 10 equipos de Preferente (sexta categoría) que los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre reciben a equipos de Primera División en una eliminatoria a partido único a la que han accedido tras superar a otros rivales de su misma condición. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA recoge sus sueños y ambiciones en la previa a los duelos en los que esperan crear su propia palabra con sufijo en "-azo", como en su día hizo el Alcorcón.Vitoria CF, las ‘cebras’ tranquilas como Amancio que defienden Riazor

Victoria - Villarreal: 19:00 horas, 30 de noviembre

Estadio de Riazor

El Estadio de Riazor volverá a recibir a un equipo de Primera División. No, nadie ha conseguido rebobinar en el tiempo para recuperar al SuperDepor. Es el Vitoria CF, equipo fundado en 1943 en el coruñés barrio de Santa Lucía, el que recibe al Villarreal de Champions. “Tenemos un equipo muy joven y motivado. Los chavales están que se salen en los entrenamientos, están yendo al límite. No sé cómo entrenarán en Primera, pero los nuestros se están dejando la piel en la preparación”, cuenta Leonardo Lorenzo, delegado de un club en el que también ha ejercido de entrenador de uno de los más mayores semilleros de Galicia.

El Vitoria CF cuenta con uno de los mayores números de licencias de la comunidad en la que fueron pioneros a la hora de formar equipos de fútbol femenino, una condición de la que muestran orgullo en redes sociales, donde la información de las escuadras de mujeres supera incluso a la de los hombres. Todos son ‘cebras’, el sobrenombre adoptado por el club donde se forjó Amancio Amaro, leyenda del fútbol coruñés, pero también español. Otros futbolistas que alcanzaron Primera División como Lucas Pérez (Elche) o Rober Pier (Levante) también vistieron la camiseta blanca y negra que caracteriza a la entidad.

“¡Para nosotros jugar en Riazor es lo más grande! Es el premio perfecto a la buena temporada que hicimos el año pasado. Trataremos de hacerlo lo mejor posible ante uno de los grandes como es el Villarreal. Es un día de fiesta”, asegura Lorenzo, “tranquilo como Amancio”, expresión integrada en el argot de la ciudad que sirve para restarle preocupación a cualquier asunto. Porque para el delegado del Vitoria CF, militar retirado, el único requisito es “que los jóvenes disfruten” en su alegato a favor de la edad temprana y en contra de los tópicos. “Todos tuvimos su edad, pero yo convivo con ellos cada día. Sé que son super sanos. Siempre puede haber una oveja negra, aunque estas destiñen cuando además de formar futbolistas se forman personas”, sentencia “la persona a la que todo chaval del club aprecia”, el titular de presentación con el que este diario obtuvo su contacto.

CD Laguna, la irrenunciable alegría del fútbol insular para el Heliodoro

CD Laguna - Granada: 19:00 horas, 30 de noviembre

Estadio Heliodoro Rodríguez López

El CD Laguna del municipio homónimo de la isla de Tenerife es otro de los equipos que disputarán la eliminatoria de Copa del Rey fuera de su feudo habitual. Aunque el cambio, como ocurre con el Vitoria, forma parte del momento histórico. El conjunto canario recibe al Granada en el Heliodoro Rodríguez López, el hogar del Tenerife al que muchos de sus jugadores acuden como aficionados.

La organización prima en el seno del CD Laguna y a la llamada de este medio atiende un corifeo organizado por el capitán, Noé Dávila, del que también forman parte el portero Alonso Prieto y el mediocentro Juanda López. Los tres responden a través del altavoz del móvil. El más mayor es el timonel del grupo, con 25 años, quien estuvo a punto de dejar el fútbol y el club en un proceso que envuelve a la mayoría de los jugadores de estas categorías, donde otras responsabilidades acaban desplazando una práctica que consume horas y esfuerzos.

El CD Laguna en su partido de Copa del Rey preliminar. / EPE

Sin embargo, en el CD Laguna hay un ungüento llamado Sergio Alonso, el técnico de esta autodefinida familia. “Tiene una forma única de llevar y trabajar a los equipos”, apunta Noé, descubriendo algo que confirman los que siguen estas categorías: hay perfiles en ellas que se toman con más profesionalidad su trabajo que en los círculos de las élites. Tanto es así que Juanda advierte que no cambiarán su manera de jugar frente al Granada, reivindicando el carácter alegre del juego que siempre ha caracterizado al fútbol insular.

“En los momentos importantes siempre les recuerdo que somos 11 contra 11, por lo que no deben renunciar a ser ellos mismos, con todo el descaro que encierran. Da igual que sea ante un infantil que frente a un campeón de Europa”, asegura el capitán de un equipo donde el cerrojo lo pone Alonso, quien, como tantos de su entorno aprendió a andar con un balón en los pies. “Con apenas dos años yo ya estaba dando toques a un balón. O más bien parándolo, porque siempre he tenido como referentes a Iker Casillas o Buffon. Esta es una posición distinta al resto, con todo lo malo que conlleva jugar sin red, pero con la gloria que te da poder salvar a tu equipo”, concluye el dueño de una jaula en la que quieren dejar atrapado al Granada.

Unami, la unión de amigos que dinamiza el deporte de Segovia

Unami - Alavés: 19:00 horas, 30 de noviembre

Estadio La Albuera

El Unami es una declaración de intenciones desde su nombre a su escudo. Este club segoviano fue bautizado con una especie de acrónimo que se desentraña como “unión de amigos”, un concepto que aparece en su simbología reflejado como apretón de manos. Fundado en 1983, este club se diferencia del resto en la ciudad por las diferentes disciplinas que desarrolla: baloncesto, fútbol sala, fútbol femenino… Y ahí reside la querencia que tiene la ciudad por esta entidad, según explica Sergio Prieto, capitán de la entidad.

El Unami recibe al Alavés en La Albuera, el campo que comparte con el equipo titular de la ciudad, la Gimnástica Segoviana, que también recibe en la Copa del Rey al Mallorca en una coincidencia histórica e inédita para la ciudad. “No se ha visto nada igual”, apunta Prieto, quien como la mayoría de los componentes de estos equipos ha renunciado a marcharse de su tierra. “Ojalá traigan a los mejores”, ambiciona el capitán, quien hace a Javi Calleja, técnico del Alavés, una petición personal para convocar a Víctor Laguardia, también capitán y central como él.

Los jugadores del Unami cargan con una portería en el entrenamiento / EPE

“Sería increíble tener a un titán así de Primera División y poder saludarle”, explica el zaguero, futbolista de casta, porque su padre defendió durante años la camiseta de equipos como el DYC o el Arévalo. “Sinceramente, tácticamente no hemos analizado nada. Lo vamos a jugar desde el punto de vista emocional, para salir y disfrutar. Tenemos ínfimas posibilidades. Lo normal es que nos arrasen, así que disfrutaremos de las posesiones que tengamos”, concluye recordando el pan de cada día de la mayoría de estos equipos: después de la Copa del Rey vuelve la liga, donde los clubes se juegan el sustento.

Mollerussa, el recuerdo del pueblo más pequeño del fútbol profesional

Estadio: Camp Municipal d'Esports

Para la mayoría de los equipos esta es su primera vez en la Copa del Rey o en escenarios de altura. No ocurre lo mismo con el Club de Fútbol Joventut Mollerussa, un clásico del fútbol catalán que recibe al Getafe. “Somos el pueblo más pequeño que ha tenido un equipo en Segunda. Aunque militamos en ella solo una temporada, en la 1988/1989, el recuerdo es imborrable”, apunta Jaume Vallverdú, presidente de una entidad en la que han militado jugadores como Bojan Krkić, el padre del que fuera futbolista del Barça, que utilizaba Mollerussa como refugio espiritual.

La aportación de Vallverdú al club es totalmente altruista, como la de la mayoría de dirigentes en estas categorías. “A pesar de que hay días duros y algún mal rato, compensa con creces ver a los chavales de la base salir a jugar cada domingo y disfrutar de las amistades que hacen en el club”, reconoce este ingeniero y empresario del sector de la construcción, que anticipa un lleno total, con 2.500 personas, en el Municipal de Mollerussa para ver a un Getafe al que consideran “un gran equipo que en las últimas décadas ha competido al más alto nivel en Primera División y en competiciones europeas. Todavía recordamos aquella eliminatoria de UEFA frente al Bayern de Múnich”.

🌟 VICTÒRIA pels blanc-i-blaus i Mollerussa⚪️🔵🏆 ❗️❗️



Ahir es va viure una jornada històrica al Municipal, amb el caliu de l’afició, l’esforç i la implicació dels jugadors i tot el treball de l’equip del CFJ Mollerussa!



Enhorabona, Mollerussa! I moltes gràcies a tothom!🏆 pic.twitter.com/0Oqt1CZ8hX — CFJ Mollerussa (@FCJMollerussa) 18 de noviembre de 2021

Aquel cruce terminó con el equipo madrileño muriendo en la orilla por el valor de los goles a domicilio, un cruel destino que el equipo catalán espera para su rival, al que combatirá “con una plantilla joven y renovada, con ganas y esperanzas del desafío que supone volver a disputar la Copa del Rey para Mollerussa casi tres décadas después”.

Solares, un club genuino entre la autovía A8 y el búnker del Santander

Solares - Espanyol: 19:00 horas, 1 de diciembre

Estadio: La Estación

Cuenta Diego Santos, entrenador del Solares cántabro, la apuesta que existe por ver quién será capaz de embarcar un balón por encima de la autovía A8 que pasa por encima del campo que recibirá la visita del Espanyol. “Nadie lo ha logrado todavía”, señala el técnico, que lanza una advertencia a los que circulen este miércoles por esta vía: “Por exigencias de la retransmisión, nos han obligado a poner unas torres lumínicas auxiliares. Espero que no deslumbren”.

Solares es un núcleo del ayuntamiento de Medio Cueyo, que ha utilizado la cita copera para promocionarse. En un trabajado hilo, el equipo cuenta que el término municipal fue en lugar de nacimiento de Rubalcaba o es la sede del conocido como búnker del Banco Santander desde donde se coordina la seguridad tecnológica de la entidad financiera y que los vecinos conocen como “Mordor” por su peculiar arquitectura. En términos futbolísticos, el Solares fue el equipo de formación de Athenea del Castillo -también del pueblo-, futbolista del Real Madrid.

Los jugadores del Solares vistiendo una camiseta histórica del club. / EPE

“Somos un club con un sentido de pertenencia extraordinario. La mayoría del primer equipo ha salido de nuestro amplio fútbol base, conde superamos las 300 licencias”, relata Santos, profesor de música en una localidad cercana. Pese a su condición, no ha hecho el himno del equipo: “Pero compuse una canción y todo. Lo que pasa es era más costoso y laborioso grabarla en el pequeño estudio que tengo en casa que encargar el tema fuera. Curiosamente, el intérprete que puso voz a nuestro himno también lo hizo con otros equipos de la zona. Cuando vas por ahí piensas… ¡De cuántos equipos es este hombre!”.

Los que aspiran a no cantar son los porteros del Solares, Jony y Samperio, protagonistas de la eliminatoria previa. El primero jugó el partido, el segundo la tanda de penaltis definitiva contra el Nalón. Ambos están preparados contra un Espanyol al que Santos ve un rival ideal, “porque es un histórico. Con todo, no va a arrastrar aficionados propios que le restarían público local a nuestro estadio”. Pase lo que pase, este encuentro estará dedicado a Fernando y a Mario, el padre de dos niños del filial y uno de las promesas del Solares cuya pérdida reciente consternó al club.

CFI Alicante, el heredero moral que jugará ‘exiliado’ en Alcoy

CFI Alicante - Betis: 21:00 horas, 1 de diciembre

Estadio: El Collao

Cuando este medio contacta con Pedro Chinchilla, capitán del CFI Alicante que se enfrentará al Real Betis, nota un mosqueo considerable por la organización del torneo. “Supuestamente, quieren poner en valor a los humildes, pero después nos obligan a jugar fuera de nuestra casa por los múltiples requisitos que imponen: más sistemas de iluminación, palco independiente, zona mixta…”, lamenta amargamente el jugador de un equipo que jugará ‘exiliado’ la eliminatoria en El Collao de Alcoy, a 60 kilómetros de un hogar que no cumple los requisitos exigidos de la RFEF, como le ocurre a otros cinco equipos de Preferente.

“En la FA Cup inglesa algunos partidos se juegan en campos que no tienen prácticamente gradas. Ahí está el encanto de la competición. Por no hablar de que nuestro campo, el Antonio Solana, es perfectamente válido. ¿Hay riesgo de lesiones? Pues entonces es mejor que no venga nadie o que reserven a los menos habituales. Rubiales no puede hinchar el pecho en rueda de prensa poniendo en valor que la Copa del Rey da acceso a los equipos pequeños cuando después se les prohíbe jugar ante su gente”, insiste Chinchilla en un alegato de capitán a favor del fútbol modesto. Y anticipa una situación que se producirá, a pesar de que el sueño por tumbar a Goliat ejerza de dopaje en estos encuentros: “Si a nosotros nos meten en un campo grande, el partido pierde toda su gracia. Vamos a ser conos para ellos”. Es la palabra dolida de un jugador que además es aficionado de su club, como ocurre en la mayoría de los aspirantes modestos.

La afición del CFI Alicante deberá visitar Alcoy para la Copa del Rey. / EPE

Chinchilla es alicantinista de corazón como muchos de los que defienden la camiseta del CFI, heredero moral del extinto Alicante CF, que llegó a militar en Segunda. Esta era una cita para que los aficionados que han seguido en el barco pudieran recordar el fútbol profesional. “No se dan cuenta de que nosotros no queremos hacer caja, queremos regalarle el partido a nuestra gente. Nosotros somos trabajadores obligados a jugar un partido a las 21:00 de la noche a una hora de casa. Esto es a lo que obligan a un equipo de Preferente que bastante tiene con vender cuatro décimos en Navidad y pagar el autobús. Es un encuentro que difícilmente volveremos a vivir”, sentencia.

San Agustín, un equipo doblemente Preferente por y para su pueblo

San Agustín - Osasuna: 19:00 horas, 1 de diciembre

Estadio: El Collao

No hay afán de taquillazo en los planteamientos de la mayoría de los equipos, pero en algunos casos sí se quiere aprovechar la oportunidad para recaudar fondos que permitan financiar el resto de la temporada. Es el caso del CF San Agustín de Guadalix, al que se puede ver gratis cada fin de semana en el campo municipal de esta localidad madrileña, que acogerá el partido frente a Osasuna después de completar las reformas exigidas. “Tanto el ayuntamiento como el club teníamos claro que este era un partido para que el pueblo disfrutara, porque seguramente no se repetiría jamás”, defiende Juan Manuel García, presidente del club y un auténtico enamorado de la localidad, de la que vende sus virtudes en cada respuesta.

“A Osasuna le viene bien este desplazamiento. Coge la A1 y no tiene necesidad de entrar en Madrid. Es cómodo”, explica el mandatario, que reconoce su entusiasmo por el rival, “un histórico y encima en buena forma… ¡Fíjate cómo va en LaLiga! Pero bueno, a ver quién gana…”, señala con ambición con deseo García, quien fundó el club en 1987 sobre todo para fomentar el deporte entre los jóvenes de la localidad. Como otras entidades de este reportaje, llegó a militar en Tercera, considerada ya categoría nacional, y a la que aspira a regresar desde Preferente, en la que a falta de un equipo, tiene dos…

Copa del Rey 🏆



Hicimos historia y ahora nos toca seguir soñando y disfrutando de nuestro premio. Nos mediremos a @CAOsasuna en la siguiente rondahttps://t.co/wN91IzGhyf — CF San Agustín (@CF_SanAgustin) 19 de noviembre de 2021

“Sí, sí, estás escuchando bien. El primer equipo senior, el de Copa del Rey, está en el segundo grupo mientras que el filial, el B, está en el primero”, cuenta en una insólita coincidencia. Y es que como reivindica, “cualquier jugador que se pone la camiseta del San Agustín de Guadalix esté preparado para todo. Nos pasa un poco como al Atlético, salvando las distancias”, explica el presidente, que concluye, no solo con una invitación para presenciar el partido, sino con un convite a vivir en el municipio, “con buena gente y buenos servicios”.

Utrillas ‘existe’, la reivindicación del fútbol en la España Vaciada

Utrillas - Valencia: 19:30 horas, 2 de diciembre

Estadio: La Vega

El pueblo turolense de Utrillas puede presumir igualmente de su vecindad, que se ha volcado con el equipo local que recibe al Valencia en el torneo del K.O. No les permiten sacar pecho, sin embargo, en el apartado de infraestructuras y otras dotaciones. “No es la primera vez que tenemos que dar la vuelta. Un día por la nieve, otro porque se ha derrumbado media ladera… Por no hablar de la carretera, que es muy mala”, cuenta Adrián Hernández, enfermero y jugador del equipo de un pueblo de tradición minera. Otro frente abierto contra el que ha tenido que luchar.

Por eso su reivindicación para jugar en el Campo de Fútbol La Vega era más que encontrar un entorno ideal para dar la sorpresa. El Utrillas ha convertido esta causa en una reivindicación popular para poner a la localidad, aunque sea por un día, en un mapa donde cada vez son más visibles los agujeros de la España Vaciada. Hernández trabaja en el Hospital de Teruel, una ciudad en la que residen otros compañeros. Parte de la plantilla vive en Zaragoza y los restantes miembros del grupo son de Utrillas.

Los aficionados del Utrillas celebran el pase de su equipo en la Copa. / EFE

Las distancias moderadas se vuelven un abismo en la provincia de Teruel. Así, la plantilla solo entrena al completo un día a la semana, el viernes. El resto de la semana, cada uno de los tres grupos comentados se ejercita por su cuenta. “Al final nos echamos de menos y todo. Como solo nos juntamos un día, estamos obligados a hacer más trabajo de lo normal”, relata uno de los artilleros del club, que estará obligado a ver el encuentro frente al Valencia desde la grada después de haber sido expulsado en la eliminatoria previa. “Metí un gol de chilena que certificó la clasificación. Fue una explosión de alegría tremenda. Me fui a celebrarlo con mis amigos. Les di un abrazo y el árbitro me echó la segunda amarilla… Me fui desconsolado al vestuario por si eso podía costarnos la remontada”, relata en una epopeya con final que se niega a definir con otra palabra que no sea “feliz”. “Lo único que quería era que el equipo aguantara. Ahora viviré el duelo de otra manera. Será igualmente un día histórico”, completa.

Huracán Melilla, un equipo fundado el año pasado que recibe a un Primera

Estadio: Estadio Municipal de Fútbol Alvarez Claro

“Es normal que no encuentres mucha información de nuestro club. Lo fundamos en junio del año pasado”, responde a este diario Najim Bouyanzar, secretario del Huracán Melilla, el equipo más reciente y, posiblemente, el más modesto entre una lista ya de por sí humilde. Este técnico contable se juntó hace menos de un año con tres amigos con los que había coincidido en otros equipos de la ciudad autónoma y que decidieron montar un club por su cuenta que apenas unos meses después de su fundación recibe al Levante de Primera División.

“Esto es un premio que nos hemos encontrado. Nuestro objetivo es ganar el campeonato local y ascender a Tercera para conformar un proyecto serio y duradero”, explica el portavoz de una entidad que se clasificó para el torneo tras quedar segundo en la Regional de Melilla. En la ronda previa eliminaron al Atarfe granadino en La Espiguera, el campo federativo de la ciudad. Sin embargo, se jugarán el pase frente al Levante en el Estadio Álvarez Claro, feudo de la UD Melilla, el club más representativo de la ciudad y contra el que ya se enfrentó en otra edición del torneo. De hecho, es la tercera vez en menos de una década que el Levante viaja a la ciudad autónoma en el marco de la Copa del Rey.

Como ha ocurrido con otros equipos de Preferente, el CD Huracán Melilla ha necesitado apoyo institucional para poder disputar una eliminatoria que se podrá presenciar de modo gratuito en la grada general del estadio, mientras que habrá 500 entradas a 10 euros “cuyo importe íntegro será para gratificar a los jugadores, que son los que van a permitir esta fiesta del fútbol”, informa el secretario de un club con una alineación multicultural, reflejo de la propia urbe, “donde prima la convivencia entre credos y estilos de vida; el deporte es un gran punto de unión que se puede utilizar como ejemplo”, concluye.

CD Villa de Fortuna, remando en la misma dirección, hasta en el balneario

CD Villa de Fortuna - Cádiz: 21:00 horas, 2 de diciembre

Estadio: Nueva Condomina

Todos los equipos que aspiran a dar la campanada en la Copa del Rey demuestran ser un bloque. En sus categorías las individualidades valen de poco. Pero si hay un ejemplo de unión ese es el del CD Villa de Fortuna murciano, que se enfrentará al Cádiz en la Nueva Condomina después de serle denegado el derecho de jugar en su campo, el Enrique Roca. “¿Para qué haces ese formato si después no podemos jugar cada en su pueblo?”, protesta Chicho, alias deportivo y personal de Francisco Javier Vicente Muñoz, capitán de un equipo que destapó en sus redes sociales la larga lista de requisitos se le han exigido a estos clubes.

Chicho para su camión con grúa que conduce para atender a este diario. “Nosotros vamos a muerte, esto no se va a volver a repetir”, advierte un lateral derecho al que solo con el tono de su voz se puede adivinar cómo juega en “un equipo en el que corremos todos, hasta los que no están convocados. Somos muy comprometidos defensivamente y con el deber cumplen todos. Apenas nos crean ocasiones”, dice en esta particular rueda de prensa previa al partido. Pero suena sincera. Lo de ir todos a una no es un tópico y tras el esfuerzo de la eliminatoria previa de la Copa del Rey todo el grupo se fue a las piscinas del Camping La Fuente, que además de patrocinador completa el nombre del equipo.

Los jugadores del CD Villa de Fortuna, en el camping La Fuente. / EPE

“Sin los patrocinadores no hubiera sido posible este sueño. Nos ayudan con todo: ‘toma ropa, aquí tienes’, ‘venid que os invitamos a comer’. Así continuamente”, reivindica el capitán del equipo murciano, que aún tiene un último argumento para dar fe la de la horizontalidad de su club: “Cobramos todo lo mismo, unos 200 euros a lo que los de fuera suman una ayuda para gasoil. ¿Es lo normal no? Para eso somos un equipo”, sentencia con una asombrosa jerarquía y normalidad, anticipando la clave al resto de contendientes de Preferente para intentar obrar sus milagros contra Primera: la unidad. Un argumento en el que podrán superar a sus contendientes, que se someterán al poder de pueblos que creen en sus vecinos y que detrás del ambiente festivo guardan el deseo de tumbar a los grandes, a los que han tenido que poner el mantel para poder jugar. Pero en la mesa son 11 contra 11 y una mala digestión visitante frente a una espléndida receta local puede terminar en una sorpresa fuera de la carta.

