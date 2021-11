Messi besa su séptimo Balón de Oro

El delantero argentino del PSG, Leo Messi, fue proclamado este lunes como ganador del Balón de Oro 2021, en la que es su séptima designación como mejor jugador del mundo por la revista France Football.

Messi se impuso en una votación en la que el madridista Karim Benzema figuró como finalista, junto al delantero polaco del Bayern Robert Lewandowski y los jugadores del Chelsea Kanté y Jorginho.

A lo largo de la tarde, France Football ha ido haciendo públicos los puestos del 11 al 30. Entre ellos, destaca Pedri como mejor español en el puesto 24, con Gerard Moreno en el puesto 26 y César Azpilicueta cerrando la lista empatado con Luka Modric en el puesto 29.

