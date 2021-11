Muere Frank Williams, fundador de la escudería Williams Racing de Fórmula 1, a los 79 años

Francis Owen Garbatt Williams, más conocido como Frank Williams, fundador de la escudería Williams Racing de Fórmula 1, ha fallecido este domingo a la edad de 79 años, ha anunciado la propia escudería británica. "Después de ingresar en el hospital el viernes, Sir Frank falleció en paz esta mañana rodeado de su familia. Hoy rendimos homenaje a una figura tan querida e inspiradora. Echaremos mucho de menos a Frank", ha anunciado el equipo Williams.

Francis Owen Garbatt Williams, más conocido como Frank Williams, "fue una leyenda e ícono de nuestro deporte", sigue el comunicado del equipo.

It is with great sadness that on behalf of the Williams family, the team can confirm the death of Sir Frank Williams CBE, Founder and Former Team Principal of Williams Racing, at the age of 79.

"Su fallecimiento marca el final de una era para nuestro equipo y para el deporte de la Fórmula 1. Fue único en su clase y un verdadero pionero. Llevó a nuestro equipo a ganar 16 Campeonatos del Mundo convirtiéndonos en uno de los equipos más exitosos en la historia del deporte", sigue el comunicado. "Sus valores, que incluyen la integridad, el trabajo en equipo y una feroz independencia y determinación, siguen siendo el espíritu central de nuestro equipo y son su legado, al igual que el apellido Williams bajo el cual competimos con orgullo", finaliza la nota firmada por Jost Capito, director ejecutivo y director del equipo.

Williams, que anteriormente fue piloto, fundó en 1966 su primer equipo, el Frank Williams Racing Cars, y diez años después creó la escudería Williams junto a Patrick Head. Ganó su primer título mundial cuatro años más tarde, de la mano de Allan Jones. En 2019, cumplió 50 años como jefe de escudería en la Fórmula 1, después de haber dirigido dos en ese tiempo y conquistando, con el último ellos, siete títulos del Mundial de Pilotos y nueve de Constructores.

Por la escudería Williams han pasado los mejores pilotos de Fórmula 1 desde que se fundó. Entre ellos, Alain Prost, Ayrton Senna o Jacques Villeneuve, Nelson Piquet, Nigel Mansell, o Damon Hill. Además, debutaron en la escudería Jenson Button, Juan Pablo Montoya o Nico Rosberg. El español Marc Gené fue probador del equipo.

La escudería vivió su momento más duro en 1994, cuando el piloto del equipo Ayrton Senna falleció durante la carrera del Gran Premio de San Marino. Aún 26 años después, su hija explicaba al diario británico Daily Mail cómo su padre era incapaz de hablar sobre aquel fatídico accidente.

Williams y su familia, incluida su hija Claire, que había dirigido el equipo desde 2013, abandonaron la Fórmula 1 a principios de este año después de venderlo a la firma de inversiones Dorilton Capital.

Williams sufrió una lesión en la médula espinal por un accidente automovilístico con un coche de alquiler cuando regresaba del Circuito Paul Ricard en 1986, en Le Castellet, después de ver unos test del nuevo coche de aquella temporada, el Williams FW11, que pilotaban Nigel Mansell y Nelson Piquet. La lesión lo dejó para el resto de su vida en una silla de ruedas.

En 2012, comenzó a reducir su carga de trabajo en la Fórmula 1, cuando dejó la Junta Directiva de Williams. Su hija Claire asumió entonces el cargo de representante de la familia y más tarde fue nombrada directora adjunta del equipo, mientras su padre mantenía el título de director del equipo.

En 2016 estuvo pasó algunos días en el hospital a causa de una neumonía, y posteriormente dejó de viajar a las carreras. También tuvo que ser hospitalizado en diciembre del año pasado.

We are filled with the most immense and deep sadness at the passing of Sir Frank Williams



His was a life driven by passion for motorsport; his legacy is immeasurable, and will be forever part of F1



To know him was an inspiration and privilege



