España dice adiós a la Davis

Aslan Karatsev y Andrey Rublev se impusieron a Marcel Granollers y Feliciano López por 4-6, 6-2 y 6-4 para eliminar de la Copa Davis a España y situar a Rusia en los cuartos de final que tenía asegurado al ganar un set.

Rusia se proclamó primera del Grupo A después de ganar a España y Ecuador. El conjunto de Sergi Bruguera no alcanzó una de las plazas para los mejores segundos que fueron a parar a manos de Serbia y Suecia.

España disparó sus opciones con el triunfo en el primer partido de Feliciano López ante Rublev por 2-6, 6-3 y 6-4. Pero Pablo Carreño no pudo con Daniil Medvedev, que igualó para Rusia al imponerse por 6-2 y 7-6(3).

En el dobles el dueto hispano arrancó sólido. Su rotura en el noveno juego le disparó a la conquista del set. Rusia reaccionó y ensanchó las distancias en el segundo. Se situó con 3-0. Una diferencia que el conjunto de Bruguera fue incapaz de enmendar. En el tercero el equilibrio se mantuvo hasta el final. Pero los rusos cerraron el triunfo al resto después de dos horas de juego.

El choque quedó en manos del dobles donde venció Rusia para citarse con Suecia en los cuartos de final.

Four days. Four quarter-finals



Your Monday-Thursday, sorted 👊#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/5JR9xN64zV