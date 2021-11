La factura muscular de doblar Eurocopa y Juegos Olímpicos: siete meses de baja

Pedri (tres meses y medio) y Dani Olmo (dos) son los más afectados por la acumulación de esfuerzos con la selección española durante el verano

De los seis futbolistas españoles que repitieron presencia en los dos torneos, solo Pau Torres y Unai Simón han esquivado la enfermería esta temporada

Eric García, Oyarzabal, Simón, Dani Olmo, Pedri y Pau Torres en Las Rozas, antes de viajar hacia Tokio para los Juegos Olímpicos. / Pedro González / Efe

La acumulación de esfuerzos y la falta de descanso está pasando factura a los futbolistas españoles que disputaron en verano tanto la Eurocopa como los Juegos Olímpicos. Fueron seis los jugadores que hicieron doblete con la selección nacional, a las órdenes de Luis Enrique Martínez y Luis de la Fuente: Pedri, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Eric García, Unai Simón y Pau Torres. Entre todos ellos, acumulan en este primer tramo de competición un mínimo de siete meses de baja, en todos los casos debido a lesiones musculares.

Varios de los clubes a los que pertenecen estos futbolistas trataron de evitar la presencia de estos en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, se toparon con que la ley les obliga a cederlos para competiciones oficiales. Una normativa que, a diferencia de lo que ocurre con las competiciones absolutas (el equipo olímpico es sub-23), no afecta a jugadores propiedad de clubes extranjeros.

De los seis repetidores, solo Dani Olmo jugaba fuera de España y el RB Leipzig atendió su deseo de estar en Tokio. Caso contrario al del Manchester City (Ferran Torres y Rodrigo Hernández), AS Roma (Borja Mayoral) y Nápoles (Fabián Ruiz), entidades con las que la RFEF no logró alcanzar un acuerdo, según informó As.

El caso de Pedri

Pedri ha sido sin duda el futbolista más afectado en este tramo inicial de la temporada, en el que solo ha podido disputar 310 minutos con el Barcelona, repartidos en cuatro partidos, dos en agosto y otros dos en septiembre. Entre el tercero y el cuarto comenzaron sus problemas musculares, teniendo que parar durante alrededor de 15 días por una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha.

Tras reaparecer frente al Benfica, tuvo que retirarse en el minuto 68. Había sufrido una recaída cuya recuperación no está yendo por el buen camino. Las últimas informaciones hablan de que no regresará antes de enero, acumulando un mínimo de tres meses y medio de baja. Un grave problema para Xavi y su Barcelona, al que se le acumulan las lesiones.

Pedri, Dembélé y Ansu Fati, en la grada de jugadores del Camp Nou. / Jordi Cotrina

El caso de Pedri es además paradigmático y de hecho el último informe de FIFPro le puso como ejemplo de la sobrecarga de partidos a la que están siendo sometidos los futbolistas. Según recogía este documento, el centrocampista canario disputó 78 partidos entre septiembre de 2020 y agosto de 2021, estando solo en dos ocasiones 10 días o más sin saltar a un terreno de juego.

Olmo, Oyarzabal y Eric

Dani Olmo es el segundo futbolista más afectado por los problemas musculares en esta primera mitad de temporada, en la que solo ha podido disputar 210 minutos con el RB Leipzig, repartidos en seis partidos, ninguno de ellos completo. A ellos hay que sumar los dos con España en el parón de noviembre, incluyendo 90 minutos en el decisivo choque contra Suecia.

En septiembre sufrió una rotura muscular en el muslo que le apartó de la competición durante un mes. Regresó poco a poco a finales de octubre, con una participación muy escasa con su club, pero tras el último parón internacional padeció una distensión muscular también en el muslo que, a expensas de su evolución, le dejará sin jugar hasta después de Año Nuevo.

Eric García sufrió una sobrecarga en el gemelo que le dejó fuera de juego durante dos semanas, perdiéndose la última ventana de selecciones. Mikel Oyarzabal padeció en octubre una lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha, lo que le obligó a parar durante un mes, estando también ausente en los compromisos de noviembre con la selección.

No se puede afirmar que la fatiga sea la causa, pero es obvio que influye

"Cuando hablamos de lesiones no traumáticas, las que no están provocadas por un gol, es muy difícil focalizarlas en un solo motivo, solemos decir que son multifactoriales. Ahora bien, aunque no se pueda afirmar al cien por cien que la fatiga y la falta de descanso son la causa de una lesión muscular, es obvio que tiene importancia", señala Roberto Cabellud, preparador físico con experiencia en clubes como Huesca, Zaragoza, Deportivo y Tenerife.

Excepciones

Los únicos que, al menos por el momento, han esquivado la enfermería en lo que va de temporada son Unai Simón y Pau Torres. El primero cuenta con la ventaja de ser portero, una posición muscularmente menos exigente que la de los jugadores de campo. En el caso del central del Villarreal, se ha visto beneficiado por la gestión de su regreso a la actividad realizada por su club, la más prudente de todas.

Porque aunque los focos se posen sobre la RFEF, varios de los clubes también han fallado a la hora de proporcionar un descanso adecuado a estos futbolistas. Pau Torres fue el único que gozó de tres semanas de vacaciones desde la final olímpica y no jugó un partido hasta pasadas cinco semanas. Dani Olmo fue el segundo con más reposo, algo más de dos semanas.

Pau Torres fue el único que descansó tres semanas después de Tokio

Pedri y Simón se movieron en el umbral de las dos semanas, aunque en el caso del azulgrana coincidió con el parón de selecciones de septiembre, regresando a la actividad con el Barça tan pronto como regresó de Japón. Oyarzabal solo se tomó una semana para darse un respiro, mientras que Eric García, condicionado por su escasa actividad la temporada anterior con el Manchester City, no ha llegado a parar.

"Los médicos y los preparadores físicos tienen en cuenta estos factores, claro, pero es difícil encontrar un equilibrio. Un jugador que tiene mucha carga de partidos puede tener un trabajo más liviano durante la semana, pero eso también acaba provocando que el futbolista compita mucho sin realizar mucho trabajo que le prepare para la competición. No les da tiempo a entrenar", comenta el preparador físico de Joseba Etxeberria.

También en Brasil

Ahora bien, ¿es un mal exclusivo de España? La muestra no es muy grande, pero hay algunos casos que demuestran que no. El brasileño Richarlison (Everton), tras encadenar Copa América y Juegos, estuvo un mes de baja entre septiembre y octubre por una lesión en la rodilla, después de carecer de descanso tras la cita olímpica. Y su compatriota Douglas Luiz (Aston Villa), otro repetidor, no juega un partido desde el 20 de octubre por un problema en el muslo.

Los brasileños Richarlison y Douglas Luiz también se han visto afectados

"Y no hay que olvidar que venimos de una serie de temporadas muy atípicas. La 2019/20 terminó en agosto para muchos futbolistas y enseguida comenzó la siguiente, con muy poco margen de preparación y un gran estrés emocional a causa de la falta de público y luego de los problemas personales que a cada uno le pudiera generar la situación sanitaria. Todo eso influye. Al final, es un problema organizativo, de calendario, que no es fácil de resolver", cierra Cabellud.

