Bochorno en Portugal: el Benfica golea a un equipo que jugó con nueve por un brote de covid

El encuentro entre el Belenenses y Benfica de la duodécima jornada de la Liga lusa pasará a la historia por haberse jugado, ya que los locales sufrieron la baja de 13 jugadores por covid, salieron al campo con nueve efectivos y tras el descanso se tuvo que suspender ya que sólo tenían 6 futbolistas.

En los primeros 45 minutos, donde el Belenenses aguantó sobre el terreno de juego con 9 jugadores de campo, el Benfica marcó 7 tantos, tres del uruguayo Darwin Núñez, dos de Seferovic, uno del alemán Weigl y otro en propia puerta de Eduardo Kau. Mientras se disputaba el encuentro, numerosas personalidades del fútbol, equipos y directivos mostraron su contrariedad por haberse disputado el encuentro.

Tras el descanso, sólo reanudaron el encuentro 7 jugadores del Belenenses y en los primeros minutos se quedó con seis ya que uno se lesionó, por lo que el colegiado pitó el final de la contienda.

En las últimas 48 horas, el Belenenses comunicó que 17 miembros de la plantilla, entre ellos 13 jugadores y el entrenador, no podían jugar porque habían dado positivo de covid. Sin embargo, los responsables de la competición y las autoridades sanitarias de Portugal no suspendieron el encuentro.

El futbolista sudafricano Cafú Phete, que regresó el pasado domingo a Portugal tras jugar dos partidos con la selección de su país, es uno de los 17 contagiados de covid.

Al descanso, el presidente del Belenenses, Rui Pedro Soares, protagonizó una de las imágenes de la jornada, al aparecer llorando sobre el césped.

🇵🇹 This is @OsBelenensesSAD president, Rui Pedro Soares during half time break. Heartbreaking #Belenenses #benfica #LigaPortugal @ligaportugal pic.twitter.com/q1kF5tORKW