Presión para Froome: no acudirá al Tour de Francia si no mejora su rendimiento

Su director en el Israel lamenta que no tienen un corredor para las grandes vueltas y que el británico está muy lejos del nivel mostrado en su apogeo

El intento de Chris Froome de volver a ser el que fue se estampó durante la pasada temporada con la cruel realidad. A los 36 años, y tras haber superado una grave lesión que a punto estuvo de obligarle a colgar la bicicleta, el cuatro veces ganador del Tour de Francia fichó por el Israel Start-Up Nation para buscar una resurrección por la que muy pocos apostaban.

Fuera por las propias consecuencias de la lesión, por su edad o por la enfermedad intestinal que padeció, la realidad es que el británico estuvo lejísimos de su rendimiento en las temporadas anteriores. No solo no destacó en el Tour, su gran objetivo, sino que ni siquiera logró una victoria parcial en todo el curso. Es más, no estuvo ni cerca, pues su mejor clasificación en una etapa fue una 22ª posición en el UAE Tour.

Froome tiene contrato por una temporada más con la escuadra israelí, pero ya sabe de primera mano que no será tratado como el líder y la estrella del equipo. Así lo ha confirmado Rik Verbrugghe, director deportivo del Israel, en declaraciones a Cycling Weekly.

Su programa

"Nuestro objetivo es ganar todo tipo de carreras, pero nos falta un corredor para disputar la general o el podio en las grandes vueltas. Tenemos a Froome en nuestro equipo, pero no es el Froome del Team Sky", ha señalado Verbrugghe, en declaraciones recogidas por Efe.

El director deportivo ha asegurado que tienen un programa de carreras para el británico, que pasa por París-Niza, Romandía y Dauphiné, una aproximación clásica al Tour para los corredores que pugnan por la general, pero que su presencia en Francia no está garantizada y que esta dependerá de los resultados que vaya obteniendo.

Renovación

"Queremos ver los resultados de Chris el próximo año. Podría ser en una carrera pequeña, pero espero que sea en una carrera más grande, incluso mejor, la carrera más grande de todas. Pero incluso una pequeña carrera sería un buen comienzo, un paso en la dirección correcta", ha añadido el principal responsable del conjunto israelí.

El Israel afronta además una temporada de transición, en la que he perdido por retirada a los ya veteranos Dan Martin y André Greipel y se ha reforzado por Jakob Fuglsang, un experimentado escalador que no tuvo una buena temporada en Astana en 2020. También se ha marchado de la escuadra el velocista Davide Cimolai, si bien ha sido reemplazado por Giacomo Nizzolo, ganador de una etapa el pasado Giro.

