Carlsen inicia la defensa del trono del ajedrez con tablas con su amigo 'Nepo'

"Cuando te sientas delante del tablero, no tienes amigos", sentenciaba el ruso Ian Nepomniachtchi antes de intentar destronar a su amigo Magnus Carlsen, el rey noruego del tablero desde 2013. Los amigos y rivales han firmado tablas en 45 movimientos en la primera batalla por la hegemonía del ajedrez.

La primera de las 14 partidas del Mundial ha estado a la altura de las expectativa. Nepo ha abierto fuego con su apertura española, con peón de rey con declarada vocación ofensiva. Rusia, el dominador histórico de este deporte, ha depositado en sus espaldas las misión de recuperar un cetro mundial que se le resiste desde hace 15 años.

The final moments of the first game. #CarlsenNepo pic.twitter.com/sa0GqfCm94