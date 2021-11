La ATP reglamenta la salida al baño de los tenistas

Ir al baño o cambiarse de ropa en los vestuarios solo podrá hacerse una vez por partido y con un tiempo límite de tres minutos. La ATP ha decidido poner fin al abuso que hacían los tenistas muchas veces con la única intención de romper el ritmo de sus rivales. Está situación provocó la última temporada muchas quejas de los jugadores ante el abuso.

Los casos mas conocidos de estas situaciones los protagonizaron Novak Djokovic y Stefanos Tsitsipas. El número 1 mundial durante en el pasado Roland Garros cuando se marchó durante más de cinco minutos a los vestuarios en el partido que le enfrentaba a Lorenzo Musetti y posteriormente en la final ante Tsistsipas. En ambos partidos Djokovic volvió a la pista para remontar dos sets y ganar el partido.

Igualmente en el Abierto de Estados Unidos, Tsitsipas se ausentó en varias ocasiones en sus partidos durante un largo tiempo , una situación que criticó con contundencia Andy Murray que sufrió esa situación en su partido de primera ronda en la que el tenista griego acabó imponiéndose en cinco sets.

'He's cheating, 20 minute toilet breaks every time? It's never taken me that long, ever!': Fuming Andy Murray rages at opponent Stefanos Tsitsipas' long comfort breaks during US Open defeat

