Shuai Peng habla por videoconferencia con el presidente del COI

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha informado este domingo de que su presidente, Thomas Bach, ha dialogado mediante una videollamada de media hora con la tenista china Shuai Peng, quien le informó de que "se encuentra bien y que vive en su casa de Pekín, pero que le gustaría que se respete su privacidad en este momento". Peng denunció a principios de mes haber sido agredida sexualmente por un antiguo viceprimer ministro de su país y desde entonces no se tienen noticias de ella.

El COI agrega que también intervino en la charla la presidenta de la Comisión de Atletas del organismo, Emma Terho, y el miembro del COI en China, Li Lingwei, "que conoce a Shuai Peng desde hace muchos años cuando estaba en Federación China de Tenis.

"Al principio de la llamada, de 30 minutos, Shuai Peng agradeció al COI su preocupación por su bienestar. Explicó que se encuentra bien y que vive en su casa de Pekín, pero que le gustaría que se respete su privacidad en este momento", señala el COI.

Today, IOC President Thomas Bach, the Chair of the IOC Athletes’ Commission, Emma Terho @ELaaksonen3, and IOC Member in China Li Lingwei held a video call with three-time Olympian Peng Shuai from China. cc/ @Athlete365 https://t.co/8at0ZMrozS