Hamilton consigue la pole en Qatar y amenaza a Verstappen

Lewis Hamilton ha sumado su cuarta 'pole position' de la temporada en el GP de Qatar, que arrancará este domingo a las 15:00 horas y que se estrena este fin de semana en el calendario. El inglés dispone de una oportunidad de oro para recortar las diferencias con Max Verstappen, que saldrá a su lado en la primera fila de la parrilla y que lidera el campeonato con 14 puntos de ventaja a falta de tres carreras.

El campeón, que busca su octavo título, dominó la calificación con autoridad, marcando el mejor tiempo en las tres tandas y sumando la 102ª 'pole' de su carrera deportiva. Hamilton no era el más rápido en calificación desde el GP de Hungría y este resultado pone si cabe más emoción a un gran premio que puede ser crucial para el desenlace del Mundial de Fórmula Uno más apretado de la última década.

