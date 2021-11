Alonso y Sainz saldrán quinto y séptimo en el GP de Qatar

EFE/EPA/HAMAD I MOHAMMED / POOL

El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno y que arrancará quinto este domingo en el debutante Gran Premio de Qatar, el antepenúltimo del Mundial, indicó a EFE este sábado en el circuito de Losail que "no" ve factible "el podio", pero que "el 'top 5' sería muy bueno" y que su "objetivo" será intentar "acabar delante de (Pierre) Gasly", francés de Alpha Tauri, que sale cuarto, un puesto por delante suyo.

"El podio no lo veo posible, no. Primero hay que concentrarse en Gasly, que sale cuarto, por la parte sucia. Pero el podio es difícil, porque sabemos que incluso (el mexicano Sergio) Pérez (Red Bull), que sale el once, en teoría va a acabar delante nuestro", contestó a Efe el doble campeón mundial asturiano este sábado en la zona mixta del circuito de Losail.

"Un 'top 5' sería muy bueno; y acabar delante de Gasly sería el objetivo", apuntó Alonso, que suma 32 victorias en la categoría reina del motor, las 32 que cuenta España en F1 a lo largo de toda su historia.

“No me esperaba este resultado, lógicamente", admitió el español de Alpine. "Hemos sufrido, sobre todo en las cronos, luego en carrera vamos un poco mejor, pero siempre la crono nos cuesta algo y aunque íbamos bien todo el fin de semana, luego en la crono esperas que cuando los otros pongan todo el potencial nos iremos un poco para atrás", añadió.

"Pero no, ha ido bien. Incluso en la Q2 estaba tercero, en algún momento. Así que estoy sorprendido y agradecido porque el coche iba muy bien y me hubiese quedado toda la noche dando vueltas aquí si hubiera podido", indicó Alonso, que se distinguió siempre por optimizar recursos y reaccionar con rapidez ante situaciones nuevas o inesperadas.

"No creo que eso me haya beneficiado"; contestó, al ser preguntado por Efe. “Todo el mundo hacemos simulador y estamos bastante preparados cuando llega una pista nueva, no hay grandes secretos", dijo.

"Me gusta improvisar", concedió, no obstante. "Creo que en la Q1 hay pilotos que tardan un poco más en calentar, que están a lo mejor a unas seis décimas de su potencial y luego cuando pones seis juegos de neumáticos en la Q1, Q2 y Q3, todos llegamos a cierto límite que está muy parejo y ha pasado un poco así".

"Pero estoy contento; y aunque como decimos siempre los puntos no se dan el sábado, hemos salidos a veces peor, otras veces mejor y luego los domingos cambia todo. Estamos en un buena posición, pero hay que rematar la faena mañana; si no nos sirve de nada", dijo a Efe Alonso este sábado en Catar, que no cree que pueda aspirar al podio.

“Creo que no, hay que centrarse en Gasly, que sale cuarto por la parte sucia. Pero el podio, incluso Pérez que sale el once, sabemos que en teoría va a acabar delante nuestra. Entonces, el 'top 5' sería muy bueno: y (acabar) delante de Gasly sería el objetivo", opinó el astro astur, que, como la mayoría, no sabe aún qué estrategia será la correcta en una pista desconocida para todos.

“Creo que está un poco abierto, dos paradas sería posible y una parada igual también. Las medias y las blandas no se sabe exactamente cuáles son mejores en una vuelta y cuánto más van a durar las medias", dijo, en referencia a los neumáticos.

"Un poco más sí, pero lo suficiente o no… creo que hay muchas incógnitas y sólo lo sabremos mañana, porque no hay data histórica de este circuito”, comentó Alonso este sábado en el circuito de Losail.

Sainz: "Fue estresante, complicado"

Por su parte, Carlos Sainz (Ferrari), que arrancará séptimo este domingo en el debutante Gran Premio de Catar, el vigésimo y antepenúltimo del Mundial de Fórmula Uno, apuntó a EFE este sábado en el circuito de Losail que fue "una calificación estresante y complicada" ya que" arriesgaron "usando el neumático medio en la Q2 (segunda ronda)" y que al final "salió bien", aunque, al tratarse de una pista desconocida, cree que este domingo "puede pasar de todo".

"Ha sido una 'quali' muy estresante, sobre todo en la Q2, al arriesgarnos a pasar con la media. Ha sido realmente duro, porque pensaba que me quedaba en la Q2, cuando hoy pensaba que tenía capacidad de sobra para pasar a la Q3 con el neumático blando", indicó a Efe este sábado Sainz, séptimo en el Mundial, en la zona mixta del circuito de Losail.

"Nos la hemos jugado, ha sido complicado, pero ha salido bien", afirmó el piloto madrileño tras acabar séptimo la primera calificación de la historia del Gran Premio de Catar.

"Y el domingo salimos con la media, que realmente no sabemos si es una ventaja o no. Pierdes en la salida y luego ojalá degrade menos que la blanda; pero ya veremos. Puede pasar de todo", contestó a Efe Sainz este sábado en Catar.

"Puede pasar de todo. Puede ser que la media degrade tanto como la blanda. Puede pasar que la media sea muy buena y tengamos una ventaja con respecto al resto. Puede pasar que la media sea complicada en la salida y bien al final del 'stint' (al final de la tanda)", indicó Sainz, de 27 años, que suma cinco podios en la categoría reina, tres de ellos con su actual escudería, la más laureada de la historia de la F1.

"También puede que sea a dos paradas y salir con la media no te de ninguna ventaja… O puede ser que sea a una, y gracias a la media puedas hacer una parada. Así que como hoy estábamos muy divididos, hemos intentado apostar por lo que creíamos que era la mejor opción, salir con la media, tener flexibilidad, y espero que así sea", comentó a Efe, en Catar, el español de Ferrari.

Carlos volvió a superar a su compañero monegasco Charles Leclerc, que quedó eliminado en la Q2 y que arrancará decimotercero este domingo.

"No sé qué ha pasado con Charles el día de hoy. Desde el tercer entrenamiento no iba del todo cómodo, en la 'cuali' tampoco. Ha estado mucho más lejos que en los últimos dos fines de semana, y la verdad es que yo estoy mejorando también, cada vez me estoy gustando más con el coche y voy encontrando mi ´feeling', mi dirección de 'set up' y voy mejorando mucho", dijo.

"Pero no es normal lo que le ha pasado hoy. Estoy seguro que ahora lo analizaremos e intentaremos entender qué es lo que ha pasado", declaró, en referencia a Leclerc, Sainz, que afirmó que la pista la encontró "tres veces más rápida de lo que parecía en los videos" .

"Ojalá mañana salgan las cosas", apuntó a Efe el hijo del doble campeón del mundo de rallys español de igual nombre. "Para empezar mañana salimos por el lado limpio y ojalá que sea positivo. Ojalá que sea una salida limpia, que no nos pase nada y podamos meternos en carrera con el medio contra los blandos, y hacer una buena carrera desde ahí", añadió.

