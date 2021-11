Con la portería a cuestas: otro esperpéntico capítulo en Ibiza

2 Se lee en minutos Rubén J. Palomo



Personal cercano al CD Ibiza difundió el jueves un vídeo en el que se observa a los futbolistas del equipo, con su entrenador, Raúl Garrido, al frente, transportando una portería desde Can Misses-2 hasta Can Misses-3, sujetándola entre todos y aupándola por encima de la valla del recinto municipal.

Desde el club rojillo explicaron que al llegar al campo de césped natural para realizar su entrenamiento matinal vieron que la portería más próxima al foso de lanzamiento estaba acotada con un precinto y que no se podía pisar. Aunque esta circunstancia ya había afectado el día anterior a la UD Ibiza, que evita entrenar en esa zona por los baches que provocan los lanzamientos de martillo, el CD Ibiza esgrimió que no había sido informado. También criticaron que no pudieran trasladar esa portería metros más adelante porque estaba candada, ya que es propiedad de la UD Ibiza.

Ante esta situación, Raúl Garrido decidió que junto a la plantilla desplazaran una de las porterías desde el campo anexo de Can Misses-2, que esta temporada tienen en exclusividad.

Tras la difusión del vídeo con la plantilla del CD Ibiza introduciendo en volandas una portería en el recinto municipal, el Ayuntamiento de Vila quiso aclarar que dicha portería se encuentra inhabilitada por el "resembrado del césped" que se ha llevado a cabo "para mantener el terreno de juego en las mejores condiciones posibles, tanto para los entrenamientos como sobre todo para los partidos oficiales del CD Ibiza". "El club informó con posterioridad al Patronato de Deportes, que se percató de la situación de la portería a las 9,30 horas, 30 minutos antes de la hora de entrenamiento", sostienen fuentes municipales. Desde el Patronato afirman que si se les hubiera informado de la necesidad de utilizar dos porterías, "los operarios están a disposición de ayudar a su traslado antes de iniciar el entrenamiento".

Sostienen desde el Consistorio que como usuarios del recinto de Can Misses III y pista de atletismo, el CD Ibiza "perfectamente podía tener conocimiento de la situación". "Si desde el Patronato no se había prevenido esta situación se debe a que muchas veces los clubes entrenan sólo a tres cuartos de campo o medio campo, sin hacer uso de las dos porterías", añaden.

Además, aseguran que el club que preside Antonio Palma reconoció que el suceso no fue "un torpedeo de su entrenamiento por parte de la UD", como informó otro medio de la isla.

Por último, desde el Patronato de Deportes explicaron que, tras lo sucedido, ofrecieron al CD Ibiza poder disponer de una portería de fútbol-11 móvil.

