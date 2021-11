De Serena Williams a Djokovic: el mundo del tenis explota por la desaparición Peng Shuai

Pasan los días y la preocupación sobre el paradero de la tenista china Shuai Peng sigue creciendo. La jugadora, que actualmente ocupa el puesto 191 del ranking individual, está desaparecida desde el pasado 2 de noviembre, cuando acusó, a través de una publicación en la red social 'Weibo' que fue eliminada a los 30 minutos, al exvicepresidente de su país Zhang Gaoli de haber abusado sexualmente de ella.

Ante el oscurantismo y la poca claridad de las autoridades chinas, el mundo del tenis, ha explotado y se ha movilizado en redes sociales, en un movimiento que busca que la desaparición de Peng no caiga en el olvido y se siga trabajando en su búsqueda. Novak Djokovic, Serena Williams o Naomi Osaka son solo algunos de los rostros más conocidos que han reclamado una solución urgente al caso.

"Estoy devastada y conmocionada tras escuchar las noticias de mi colega, Peng Shuai. Espero que esté a salvo y que la encuentren lo antes posible. Esto debe investigarse y no debemos quedarnos callados. Le envío amor a ella y a su familia durante este momento increíblemente difícil", ha escrito en redes la estadounidense Serena Williams, gran referente del circuito femenino.

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6