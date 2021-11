Guerra total entre Red Bull y Mercedes: "No necesito besarle el culo a Toto"

Faltan tres grandes premios para que termine el Mundial de F1 y el ambiente es irrespirable entre Mercedes y Red Bull. El impresionante pulso que están dirimiendo Max Verstappen y Lewis Hamilton se ha visto salpicado por varios incidentes, dentro y fuera de la pista. La polémica con la FIA y el director de carrera Michael Masi alcanzó su punto álgido en Brasil. "Cuando las decisiones siempre van en tu contra y ves que te están perjudicando, es para enfadarse. La diplomacia ha terminado", advirtió el jefe de Mercedes, Toto Wolff, después de que Hamilton le hiciera saltar de su asiento en Sao Paulo con una victoria que fue más que eso. Un golpe sobre la mesa después de un fin de semana de sanciones y tensión, cuando muchos ya les daban por muertos en el campeonato.

No contentos con ganar, en Mercedes decidieron apelar la cuestionable maniobra de Verstappen en la vuelta 48, cuando el de Red Bull evitó un primer intento de adelantamiento de Hamilton y frenó tarde , forzando la salida de pista de ambos. En base a las nuevas imágenes de la cámara 'onboard' del coche de Max, los de Brackley se acogieron a su derecho de revisión del incidente. "Es innecesario y demuestra su verdadera naturaleza", dijo el neerlandés a la prensa de su país. Hamilton intentó echar balones fuera: "No estoy detrás de esa reclamación, pero apoyo totalmente a mi equipo".

